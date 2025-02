PLAN-B NET ZERO

Längere Preisgarantie trifft Flexibilität: PLAN-B NET ZERO ENERGY optimiert seine Tarife

Zug/Mühlheim (ots)

PLAN-B NET ZERO ENERGY kündigt für Februar umfassende Anpassungen ihrer dynamischen und Festpreis-Tarife an. Ziel ist es, Kunden mehr Flexibilität, längere Preisgarantien und zusätzliche Vorteile zu bieten. Mit diesen Änderungen unterstreicht PLAN-B NET ZERO ENERGY einmal mehr seinen Anspruch, einer der führenden Anbieter nachhaltiger Energieversorgung zu sein. Dies unterstreicht auch die aktuelle OK-Power-Zertifizierung.

Längere Preisgarantien für dynamische Tarife

Die dynamischen Tarife "PBNZE dynamic private" und "PBNZE dynamic iMS private" werden ab Februar mit einer Preisgarantie von drei Monaten ausgestattet, anstelle der bisherigen einmonatigen Garantie. Damit profitieren Kunden länger von stabilen Preisen, ohne auf die flexible Mindestvertragslaufzeit von nur einem Monat verzichten zu müssen. Trotz dieser positiven Änderungen bleiben die Grundgebühr und die Handling Fee weiterhin unverändert niedrig.

Neuer dynamischer Tarif mit zusätzlichen Vorteilen

Zusätzlich wird PLAN-B NET ZERO ENERGY im Februar einen neuen dynamischen Tarif einführen. Dieser richtet sich an Kunden, die von einer längeren Vertragslaufzeit profitieren möchten. Der neue Tarif bietet attraktive Konditionen und zusätzliche Vorteile, die zum Start bekannt gegeben werden.

"Unsere dynamischen Tarife ermöglichen es Kunden, von Preisschwankungen an der Strombörse zu profitieren und ihre Stromkosten zu optimieren. Mit längeren Preisgarantien und einem zusätzlichen neuen Tarif gehen wir noch stärker auf die Bedürfnisse unserer Kunden ein," erklärt Bradley Mundt, CEO von PLAN-B NET ZERO.

Attraktivere Konditionen für den Festpreis-Tarif

Auch der Festpreis-Tarif "PBNZE private" wird im Februar überarbeitet. Die Anpassungen umfassen eine Preissenkung, um den Tarif für Haushalte, die die Planbarkeit eines Festpreistarifs bevorzugen mit einem passenden Angebot anzusprechen. Gleichzeitig wird die Mindestvertragslaufzeit von einem auf zwölf Monate verlängert. Als Anerkennung des Kundenvertrauens plant PLAN-B NET ZERO ENERGY ein Entgegenkommen in Form von Boni für Neukunden.

Transparenz und Nachhaltigkeit im Fokus - jetzt vollständig OK-Power zertifiziert

PLAN-B NET ZERO ENERGY setzt weiterhin auf 100% Ökostrom aus erneuerbaren Energien wie Wind-, Solar- und Wasserkraft. Kunden haben die Möglichkeit, ihren Verbrauch durch dynamische Tarife flexibel an günstige Zeitfenster anzupassen, um Kosten zu senken und gleichzeitig die Umwelt zu schützen.

Seit dem 1.1.2025 sind jetzt auch die Ökostromprodukte PBNZE private, PBNZE dynamic private, PBNZE dynamic iMS private, PBNZE WP, PBNZE business, PBNZE dynamic business und PBNZE dynamic iMS business OK-Power zertifiziert. PLAN-B NET ZERO ENERGY versorgt dabei alle Haushalts- und Kleingewerbekunden ausschließlich mit Strom aus 100% erneuerbaren Energien. Die Förderung der Energiewende erfolgt dabei durch den Ausbau neuer Kraftwerke, in denen mindestens ein Drittel der verkauften Strommenge erzeugt wird.

