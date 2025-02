ARD Das Erste

Bürger fragen, Spitzenkandidaten antworten - in der "Wahlarena" am 17. Februar live im Ersten und in der ARD Mediathek

"Jetzt ist Crunchtime", so Moderator Louis Klamroth über die besondere Dynamik der aktuellen politischen Auseinandersetzung. "Die verkürzte Wahlkampfzeit sorgt für eine höhere Aufmerksamkeit auf die Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind." In der ARD-"Wahlarena" stellen sich die Spitzenkandidat:innen von CDU/CSU, AfD, SPD und den Grünen den Fragen des Publikums - am 17. Februar um 21:15 Uhr live im Ersten und in der ARD Mediathek. Moderiert wird die Sendung von Jessy Wellmer und Louis Klamroth.

"Der Wahlkampf ist extrem kurz. Dabei geht es gerade um entscheidende Fragen. Wir möchten, dass das Publikum bei uns in der Sendung möglichst klare Antworten bekommt", so Moderatorin Jessy Wellmer.

In der 120-minütigen ARD-Sendung beantworten Friedrich Merz (CDU/CSU), Alice Weidel (AfD), Olaf Scholz (SPD) und Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nacheinander die Fragen von 155 Wählerinnen und Wählern. Dabei wird Wert auf eine möglichst große Vielfalt im Publikum gelegt.

Die "Wahlarena" ist seit 2005 fester Bestandteil der Wahlberichterstattung der ARD und bietet Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform, um Spitzenkandidaten ohne vorherige inhaltliche Absprachen zu befragen - direkt und unverblümt.

Ein Faktenchecker-Team verfolgt die Sendung live. Einen ausführlichen Faktencheck zu den Aussagen der vier Kandidat:innen gibt es am Tag nach der Sendung auf www.DasErste.de/Wahlarena.

Presse-Akkreditierung:

Medienvertreter haben die Möglichkeit, die Sendung vor Ort in einem gesonderten Pressebereich zu verfolgen.

Termin: 17. Februar 2025, Einlass zwischen 19:30 und 20:00 Uhr

Ort: Bolle Festsäle, Alt-Moabit 98, 10559 Berlin

Wichtig: Jede Person, die am Veranstaltungstag Zugang haben soll, muss vorab vom BKA geprüft und bei uns akkreditiert sein. Wir bitten daher um verbindliche Anmeldung bis spätestens 7. Februar an kommunikation@wdr.de. Folgende Daten benötigen wir von Ihnen: Familienname, Vorname(n), Geburtsname, Geburtsdatum, Geburtsort, Medium, Funktion, Einsatzort.

Alle Kolleginnen und Kollegen, die Drahtlos-Technik nutzen, melden sich bitte im Vorfeld zwecks Frequenzkoordination bei der Bundesnetzagentur an (Kontakt: Dirk Otto / dirk.otto@bnetza.de).

Bitte beachten Sie, dass eine spontane Akkreditierung am Tag selbst oder am Vortag im Zweifel nicht möglich ist.

Über Details insbesondere zu den Fotomöglichkeiten informieren wir Sie rechtzeitig.

