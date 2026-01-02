MagentaSport

U20-WM & DEL bei MagentaSport: Deutsche U20 hält spektakulär und dramatisch die Klasse! "Sehr erleichterter" Abstreiter nach 8:4 gegen Dänemark: "Haben uns das Leben selbst schwergemacht"

Zum dritten Mal in Folge hält die deutsche U20 bei der WM die Klasse in der Relegation - und dieses Jahr mit einem 8:4 gegen Dänemark besonders spektakulär und bisweilen dramatisch. Nachdem das Team von Tobias Abstreiter zwischenzeitlich 4:1 führte, kamen die Dänen noch einmal auf 4:3 heran, bevor Dustin Willhöft dem DEB-Team im 3. Drittel mit seinem Traumtor zum 5:3 den entscheidenden Vorteil verschaffte. "Sehr erleichtert" war Bundestrainer Abstreiter dementsprechend nach dem Spiel und betonte: "Wir haben uns vorgenommen, in dem Spiel konstant unsere Leistung und unser Spiel zu zeigen. Das ist uns gelungen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, mit der vorher noch keiner so richtig in Verbindung gekommen ist - außer den Spielern, die letztes Jahr dabei waren." Gleichzeitig kritisiert Abstreiter auch: "In der Gruppenphase haben wir in den Spielen nur teilweise gezeigt, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben uns das Leben immer wieder selbst schwergemacht. Das war der große Vergleich und das Defizit zu den Vorjahren."

Auch MagentaSport-Experte Patrick Ehelechner findet, dass tendenziell sogar mehr drin wäre: "Dennoch glaube ich, müssen wir aufpassen. Die letzten Jahre waren einfach zu knapp. Die Tendenz der letzten drei Jahre geht leider immer in Richtung: Du bist gut genug, um drin zu bleiben, aber schaffst nicht diesen nächsten Step. Und das ist sehr, sehr schade."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum deutschen Sieg im Relegationsspiel bei der U20-WM gegen Dänemark. Bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben. Weiter geht es mit der U20-WM mit den Viertelfinals heute Abend bzw. heute Nacht. Ab 0.00 Uhr steht u.a. das Viertelfinale zwischen Gastgeber USA und der Slowakei auf dem Programm.

U20-WM | Abstiegs-Relegation: Deutschland - Dänemark 8:4

Spektakulär und spannend hält Deutschland die Klasse! Nachdem das Team von Tobias Abstreiter zwischenzeitlich 4:1 führte, musste Deutschland nach zwei Treffern der Dänen zum Zwischenstand von 4:3 zwischenzeitlich um den Klassenerhalt zittern. Erst im 3. Drittel erlöste Dustin Willhöft das DEB-Team mit einem sehenswerten Solo zum 5:3. Die weiteren Comeback-Versuche der Dänen wusste Deutschland mit entsprechenden Treffern abzuwehren. Kapitän Tobias Schwarz machte mit einem Empty-Netter alles klar. Nach einem aufreibenden Abend ist die Erleichterung groß: Deutschland ist damit auch bei der U20-WM im kommenden Jahr in Edmonton und Red Deer dabei!

Link zu den Highlights des Spiels: clipro.tv/player?publishJobID=YVRLVHM1aHZuOVpFWnZzajRQQTlLeUVTZS85b1pheUNEMWZXTlV5ZmpBcz0=

Da ist es! David Lewandowski bringt Deutschland erstmals bei dieser WM in Führung. Für den 18-Jährigen war es erst der 3. Torschuss im gesamten Turnier. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=aWo2OEVZRUlZYWljT29nTWIrdGJSd2ZzYnhFcTJ4ZnBQYnQ0MTlKazhFbz0=

Tief durchatmen! Nachdem Deutschland zwischenzeitlich 4:1 geführt hatte und Dänemark auf 4:3 herankam, erlöst Dustin Willhöft die deutsche U20 mit einem Traum-Solo zum 5:3. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=OWFNQ0svQmd2dzRKVkZnK2NMdmxDSC9TUVp0blpCSTZ4RmFvSGtLTGkxMD0=

Der Schlusspunkt: Mit einem Empty-Netter besiegelt Kapitän Tobias Schwarz den 8:4-Erfolg und den Klassenerhalt des deutschen Teams. Der Clip dazu: clipro.tv/player?publishJobID=dnhmamU3U2xPdjB0ZW9EV1BUcDVOai9BMm5pVncyMi9HWGltZXRRdU9kOD0=

Tobias Abstreiter, Bundestrainer, wie stolz er auf die Leistung gegen Dänemark ist: "Auf diese Leistung kann man sehr stolz sein! Die Jungs haben diese schwierige Situation gut gemeistert und haben über weite Phasen des Spiels das gezeigt, was wir uns vorgenommen haben. Allerdings muss man sagen, dass wir immer wieder solche Phasen drin haben, in denen wir uns das Leben selbst schwer machen. Aber das sind alles noch junge Spieler. Die müssen diese Situationen lernen, Erfahrung sammeln und dann für die Zukunft, für ihre Weiterentwicklung mitnehmen."

...wie erleichtert er über den Sieg ist: "Wir sind sehr erleichtert! Wir haben uns vorgenommen, in dem Spiel konstant unsere Leistung und unser Spiel zu zeigen. Das ist uns gelungen. Das ist eine sehr, sehr schwierige Situation, mit der vorher noch keiner so richtig in Verbindung gekommen ist - außer den Spielern, die letztes Jahr dabei waren. Das war eine gute Leistung, vom Torwart weg, über Verteidiger bis hin zu den Stürmern."

...mit einem Gesamtfazit zum Turnier: "In der Gruppenphase haben wir in den Spielen nur teilweise gezeigt, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben uns das Leben immer wieder selbst schwergemacht. Das war der große Vergleich und das Defizit zu den Vorjahren. Die letzten Jahre haben wir in der Gruppenphase gut gespielt und uns die Chance gegeben, das Spiel eng zu gestalten und eventuell zu gewinnen. Dieses Jahr sind wir nicht in die Nähe eines Sieges gekommen. Von daher war es eine schwierige Gruppenphase. Aber jetzt im Relegationsspiel mit einem guten Ausgang."

Dustin Willhöft, Torschütze zum so wichtigen 5:3 nach Klasse-Einzelaktion und auch heute wieder einer der besten Spieler: "Alle Jungs haben gekämpft. Wir sind froh, dass wir nächstes Jahr noch mal die A-WM erleben dürfen. Es fühlt sich super an!"

MagentaSport Experte Patrick Ehelechner mit seiner Analyse des Spiels und des Turniers des DEB-Teams - zudem mit Kritik an der zu geringen Spielzeit für die deutschen Talente in ihren Heimatklubs: "Herzlichen Glückwunsch an die U20-Nationalmannschaft! Soll erfüllt, würde ich sagen. Die Dänen haben aufopferungsvoll gekämpft, wobei man gesehen hat, warum sie als schwächstes Team eingeschätzt wurden. Da muss man auch froh sein, dass wir in der Relegation auf die Dänen getroffen sind. Das weißt du nie. In so einem Spiel kann immer etwas passieren. Wir waren heute effektiver, wir waren besser. Was trotzdem bleibt, sind diese Defensivschwächen, die haben wir auch beibehalten in der Relegation gegen Dänemark. Vier Tore in dem Spiel zu kassieren, ist auch ein Haufen. Wenn du acht schießt, ist es auch egal. Dennoch glaube ich, müssen wir aufpassen. Die letzten Jahre waren einfach zu knapp. Die Tendenz der letzten drei Jahre geht leider immer in Richtung: Du bist gut genug, um drin zu bleiben, aber schaffst nicht diesen nächsten Step. Und das ist sehr, sehr schade. Das hat aber auch seine Gründe, weil viele Spieler in ihrem Heimatverein nicht das Vertrauen bekommen, die Spielzeit bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Wenn man bei anderen Nationen schaut: Schweden oder Finnland: Da spielen viele von der U20 auch eine Rolle in ihrem Team in der 1. Liga."

Link zur Aussage: clipro.tv/player?publishJobID=YmJMa0xabEdhSE4rUVY3am54UFJWUEh6N3BsVVNiMVZ0YXVUdEI2YlNyND0=

