PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 40/25

Mainz (ots)

Woche 40/25

Do., 2.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten:

 0.45     Nahschuss 

 2.40     Midsommar   (VPS 2.35)

 4.55     hallo deutschland   (VPS 4.50)

 5.20-    Bibi und Tina   (4:3/UT)
 5.45     Die Pferde sind krank
          Zeichentrickserie
          Deutschland/Dänemark/China 2006
          Im Streaming: 3. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 10. Oktober 2025

("Astrid Lindgren: Lotta aus der Krachmacherstraße" entfällt.)


Fr., 3.10.

Bitte geänderten Programmablauf ab 5.45 Uhr beachten:

 5.45     Bibi und Tina   (4:3/UT)
          Ein Pony zum Knuddeln
          Zeichentrickserie
          Deutschland/Dänemark/China 2006
          Im Streaming: 3. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 10. Oktober 2025

 6.15     Mia and me – Das Geheimnis von Centopia   (VPS 6.25)

 7.30     Bibi & Tina - Der Film   (VPS 7.40)

 9.00     Der Räuber Hotzenplotz   (VPS 9.15)

10.40     Notruf Hafenkante   (VPS 10.55)

11.25     heute Xpress   (VPS 11.40)

11.30     Meine Nacht des Mauerfalls   (VPS 11.45)

12.00     Festakt zum Tag der Deutschen Einheit   (VPS 12.15)
          Bitte Ergänzung beachten:
          Moderation: Andreas Klinner

13.45     Bares für Rares – Lieblingsstücke   (VPS 13.30)

(Weiterer Ablauf ab 15.55 Uhr wie vorgesehen.)

Pressekontakt:

ZDF-Planung

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell

Alle Storys
Folgen
Keine Story von ZDF mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Story
Themen in dieser Story
Weitere Storys: ZDF
Weitere Storys: ZDF
Alle Storys Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren