ZDF

ZDF-Programmänderung Woche 40/25

Mainz (ots)

Woche 40/25 Do., 2.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 0.45 Uhr beachten: 0.45 Nahschuss 2.40 Midsommar (VPS 2.35) 4.55 hallo deutschland (VPS 4.50) 5.20- Bibi und Tina (4:3/UT) 5.45 Die Pferde sind krank Zeichentrickserie Deutschland/Dänemark/China 2006 Im Streaming: 3. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 10. Oktober 2025 ("Astrid Lindgren: Lotta aus der Krachmacherstraße" entfällt.) Fr., 3.10. Bitte geänderten Programmablauf ab 5.45 Uhr beachten: 5.45 Bibi und Tina (4:3/UT) Ein Pony zum Knuddeln Zeichentrickserie Deutschland/Dänemark/China 2006 Im Streaming: 3. Oktober 2025, 10.00 Uhr bis 10. Oktober 2025 6.15 Mia and me – Das Geheimnis von Centopia (VPS 6.25) 7.30 Bibi & Tina - Der Film (VPS 7.40) 9.00 Der Räuber Hotzenplotz (VPS 9.15) 10.40 Notruf Hafenkante (VPS 10.55) 11.25 heute Xpress (VPS 11.40) 11.30 Meine Nacht des Mauerfalls (VPS 11.45) 12.00 Festakt zum Tag der Deutschen Einheit (VPS 12.15) Bitte Ergänzung beachten: Moderation: Andreas Klinner 13.45 Bares für Rares – Lieblingsstücke (VPS 13.30) (Weiterer Ablauf ab 15.55 Uhr wie vorgesehen.)

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell