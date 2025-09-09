ZDF

Finalisten für 47. ZDF-"aspekte"-Literaturpreis stehen fest

2025 wird zum 47. Mal der ZDF-"aspekte"-Literaturpreis für das beste literarische Debüt des Jahres verliehen. Das Finale haben fünf Romane erreicht: Leon Engler "Botanik des Wahnsinns" (DuMont), Ozan Zakariya Keskinkılıç "Hundesohn" (Suhrkamp), Jehona Kicaj "ë" (Wallstein), Anne Sauer "Im Leben nebenan" (dtv), Lina Schwenk "Blinde Geister" (C.H. Beck).

Die Preisverleihung findet am Donnerstag, 16. Oktober 2025, 11.50 Uhr, auf der Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat im Rahmen der Frankfurter Buchmesse statt. Die Preisträgerin oder der Preisträger wird in der "aspekte"-Sendung am Freitag, 17. Oktober 2025, vorgestellt: ab 21.00 Uhr im ZDF-Streaming-Portal, ab 23.30 Uhr im ZDF.

Mitglieder der aktuellen Jury sind Mara Delius (Die Welt), Christian Dunker (Geistesblüten, Berlin), Daniel Fiedler (ZDF), David Hugendick (DIE ZEIT), und Nicola Steiner (Literaturhaus Zürich).

Das ZDF vergibt den "aspekte"-Literaturpreis seit 1979 für das beste deutschsprachige Prosa-Debüt. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preis war in der Vergangenheit fast immer Start einer großen literarischen Karriere. Mit ihm wurden Autoren und Autorinnen wie Julja Linhof, Charlotte Gneuß, Sven Pfizenmaier, Philipp Winkler, Katja Petrowskaja, Thomas Hürlimann, Ingo Schulze, Zoë Jenny, Stephan Thome, Eugen Ruge, Hanns-Josef Ortheil, die spätere Büchner-Preisträgerin Felicitas Hoppe und die spätere Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ausgezeichnet.

