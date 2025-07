Jackery Technology GmbH

Große Sommerrabattaktion bei Jackery: Powerstations und Balkonkraftwerke stark reduziert und Geschenke on Top

Zur Urlaubssaison 2025 lädt Jackery zum großen Mid-Year-Sale im offiziellen Online-Shop ein. Noch bis zum 27. Juli profitieren Kundinnen und Kunden von attraktiven Rabatten auf tragbare Powerstations, Solargeneratoren und den intelligenten Balkonkraftwerkspeicher HomePower 2000 Ultra. Damit unterstützt Jackery energieautarkes Leben und nachhaltige Stromversorgung – unterwegs wie zu Hause. Ganz gleich, ob Wochenend-Camping, Roadtrip, Gartenparty oder das Ziel, Stromkosten zu Hause zu senken – Jackery liefert mobile und smarte Energielösungen, die sich einfach bedienen lassen und maximale Flexibilität sowie Sicherheit bieten.

Power für unterwegs und daheim: Flexible Lösungen für jeden Lebensstil

Für alle, die auf kompakte Lösungen setzen, ist der Solargenerator 1000 v2 die ideale Wahl, wenn sie zuverlässigen Strom unterwegs wünschen. Das Set besteht aus der Powerstation Explorer 1000 v2 mit LiFePO4-Akku und einem mobilen 100-Watt-Solarpanel. Mit 1.070 Wh Kapazität und 1.500 Watt Leistung versorgt der tragbare Solargenerator bis zu sechs Geräte gleichzeitig – über zwei Schuko-Steckdosen, zwei USB-C-Ports, einen USB-A-Slot und einen 12-Volt-Kfz-Anschluss. 20 % kleiner und 10 % leichter als vergleichbare Modelle ist die Powerstation ideal für alle mit begrenztem Platz im Van oder Zelt. Während des Mid-Year-Sales ist der Solargenerator mit SolarSaga-Panel um 30 % reduziert für nur 699 Euro statt 999 Euro UVP erhältlich.

Noch mehr tragbare Energie bietet der Solargenerator 2000 v2, bei dem die Powerstation Explorer 2000 v2 gleich mit einem mobilen SolarSaga 200 Watt Panel geliefert wird. Mit 2.042 Wh Kapazität und 2.200 W Ausgangsleistung versorgt die leichteste 2-kWh-Lösung ihrer Klasse bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Strom. Ausgestattet mit einem langlebigen und besonders zuverlässigen LiFePO4-Akku mit hoher Zyklenfestigkeit ist das Set ideal für stromintensive Anwendungen unterwegs oder als Notstromlösung. Während des Mid-Year-Sales ist der Solargenerator 2000 v2 über 41 % reduziert und für nur 1.199 Euro statt 2.049 Euro erhältlich. Zudem gibt es eine praktische Tragetasche für die Powerstation im Wert von 99 Euro gratis dazu. Auch haben Käuferinnen und Käufer wahlweise die Möglichkeit, ein weiteres SolarSaga-200-Watt-Panel für nur 200 statt 499 Euro oder ein vergünstigtes Autoladekabel für 9,90 Euro statt 25,90 Euro mitzubestellen.

Smarte Solarenergie für Zuhause: Täglich sparen mit dem HomePower 2000 Ultra

Mit dem intelligenten Balkonkraftwerkspeicher HomePower 2000 Ultra lassen sich nicht nur während des Aktionszeitraums Kosten sparen, sondern auch dauerhaft – bei Sonnenschein ebenso wie dank der optionalen Integration dynamischer Stromtarife in der dunklen Jahreszeit. Das neue All-in-One-System für die Energiewende zu Hause kombiniert Solarspeicher, Wechselrichter, intelligente Steuerung und Plug-and-Play-Installation. Das kompakte System überzeugt mit einer Batteriekapazität von erweiterbaren 2 kWh, rechtssicherer 800-Watt-Einspeisung, einfachem Handling und maximaler Sicherheit inklusive Brandschutz und Selbstlöschfunktion. Besonders günstig ist ein Aktionsset, bestehend aus einem HomePower 2000 Ultra und einem 2-kWh-Battery Pack, dem Jackery als Geschenk zwei Smart Plugs und ein Shelly Smart Meter beilegt. Das Bundle im Gesamtwert von 1.975 Euro kostet im Aktionszeitraum lediglich 1.498 Euro.

Aktion bis zum 27. Juli nur im offiziellen Jackery-Shop

Die Mid-Year-Sales-Aktion ist ausschließlich im offiziellen Jackery-Onlineshop unter de.jackery.com verfügbar. Wer jetzt zugreift, sichert sich pünktlich zur Hochsaison verlässliche Energie zum Bestpreis – egal, ob für Outdoor-Abenteuer oder ein energieeffizienteres Zuhause getreu dem Motto „Your Summer. Your Power. Your Way."

