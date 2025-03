Jobware GmbH

Moderne Spießigkeit: Studierende träumen von Familie und Eigenheim und setzen auf Sicherheit

Überraschend bodenständig: Die Gen Z verzichtet auf Statussymbole

Paderborn/Magdeburg (ots)

Die Hochschul-App UniNow hat über eine halbe Millionen Studierende zu ihren Zukunftsvorstellungen befragt. 42 % der Studierenden geben an, ab 30 Jahren mit der Familienplanung zu starten, ein Drittel wünscht sich zwei Kinder. Während sie an traditionellen Lebensträumen festhalten, müssen Unternehmen passende Rahmenbedingungen schaffen, um für junge Talente attraktiv zu sein.

Familienidylle im Trend

"Die Generation Z wird als freiheitsliebend und unkonventionell wahrgenommen und nicht selten kritisiert," erklärt Dr. Wolfang Achilles, Geschäftsführer der Jobbörse Jobware. "Dabei zeigt sich, dass viele Mitglieder dieser Generation dem traditionellen Lebensmodell näher stehen als man denkt. Sie sehnen sich nach Sicherheit und Stabilität und ähneln damit den Babyboomern mehr als oft behauptet." Etwa jeder zweite Studierende kann sich vorstellen, zwei oder drei Kinder zu bekommen. Doch häufig fehlt es noch immer an der nötigen Flexibilität, um Familie und Karriere in Einklang zu bringen. Diese Lücke erkennen auch die Studierenden selbst: 20 % planen, kinderlos zu bleiben.

Familiengründung ab 30: Wunsch und Wirklichkeit

Während bei einem Drittel der Studierenden die Familienplanung mit 25 Jahren in den Fokus rückt, steigt dieser Anteil ab 30 auf 42 %. Das bedeutet, dass zwischen Studium und Kinderkriegen wenig Zeit bleibt. Unternehmen müssen sich darauf einstellen, junge Mitarbeitende frühzeitig in dieser Lebensphase zu unterstützen - besonders im Hinblick auf den demografischen Wandel und den bevorstehenden Renteneintritt der Babyboomer.

Lieber vier Wände als vier Räder

Nur 29 % der Befragten träumen von einem Luxusauto. Stattdessen steht der Wunsch nach einem Eigenheim an erster Stelle. Die Gen Z sucht vor allem nach Stabilität. Angesichts der Unsicherheiten durch die Klimaerwärmung, Pandemien und geopolitische Konflikte ist der Wunsch nach einem sicheren Rückzugsort verständlich. Ein Sportwagen wirkt in Anbetracht des Umweltbewusstseins zunehmend unzeitgemäß. Dies zeigt, dass die Gen Z eine ähnliche Wertehaltung wie frühere Generationen hat, jedoch anders einfordert - vor allem im Hinblick auf ihre Arbeitsbedingungen.

Arbeitgeber von morgen

Unternehmen, die die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden verstehen, bieten maßgeschneiderte Benefits an. Anhand regelmäßiger Umfragen wie der von UniNow können die Werte ermittelt werden, die für die junge Generation wirklich zählen.

Wichtige Benefits für die Gen Z:

Stabilität: Das Bedürfnis nach langfristigen Arbeitsverhältnissen und finanzieller Sicherheit. Beispielhafte Benefits: Karrierepfade, Weiterbildungsmöglichkeiten, attraktive Vergütungsmodelle, Arbeitgeber-Bausparvertrag

Flexibilität: Das Bedürfnis nach einer ausgewogenen Work-Life Balance. Beispielhafte Benefits: Home-Office, Remote Arbeit, 4-Tage-Woche, flexible Arbeitszeiten, Teilzeitoption

Familienfreundlichkeit: Die Vereinbarkeit von Familienleben und Arbeit. Beispielhafte Benefits: Betreuungszuschuss, Reintegration nach Elternzeit, Ferienbetreuung, Betriebs-Kita

Nachhaltigkeit: Verantwortung für ressourcenschonendes Handeln. Beispielhafte Benefits: Jobticket, Jobrad, E-Ladesäulen, E-Firmenwagen, COâ''-Kompensation für Geschäftsreisen

Jede neue Generation scheint von der vorherigen vollkommen unterschiedlich zu sein - doch die Umfrage zeigt, dass bei der Gen Z diese Annahme ein Irrtum ist. Sie setzt auf Werte wie Stabilität und Sicherheit, fordert jedoch mehr Flexibilität und Verantwortung von ihren Arbeitgebern. Diese Bedürfnisse kann man ihnen nicht verübeln. Um Missverständnisse zu vermeiden, ist der Dialog entscheidend - besonders für Unternehmen, die ihren Mitarbeitenden entgegenkommen wollen. Über Social Media oder die Hochschul-App UniNow können Unternehmen direkt mit der Gen Z in Kontakt treten, um passgenaue Benefits zu entwickeln.

Über die Umfrage

Die Umfragen wurden unter 650.000 Studierenden an Hochschulen in ganz Deutschland durchgeführt und bieten Einblicke in die Zukunftspläne der Studierenden. Auf die Frage "Wie viele Kinder wünschst du dir?", antworten 21 % mit "keine", 5 % mit "eins", 36 % mit "zwei", 17 % mit "drei" sowie weiter 5 % mit "vier bis sechs" und genauso viele entscheiden sich für "sieben oder mehr". 11 % gaben an, es noch nicht zu wissen. Die Befragung wurde von 4958 Studierenden beantwortet.

Auf die Frage "Wann möchtest du eine Familie gründen, gaben 4 % an, dies ab 20 Jahren zu tun, 30 % ab 25 Jahren und 42 % ab 30 Jahren. 8 % entschieden sich für eine Familiengründung ab 35 Jahren, nur 2 % für ab 40 Jahren und 14 % gaben als Antwort "Gar nicht" an. An dieser Befragung beteiligten sich insgesamt 3660 Studierende.

Auf die Frage "Träumst du vom eigenen Haus?" antworteten 81% der Studierenden mit ja, während 19% dies verneinten. An dieser Umfrage nahmen 4406 Studierende teil. An der Umfrage zum Thema "Träumst du vom Sportwagen?" stimmten 29 % dieser Aussage zu, während 71% mit "Nein" antworteten. An dieser Umfrage nahmen 2911 Studierende teil.

Über UniNow

UniNow ist Marktführer unter den deutschen Hochschul-Apps und bietet Studierenden einen einfachen Zugang zu studienrelevanten Informationen wie Stundenplänen, Notenspiegeln und E-Mails - alles auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform. Mit über 650.000 aktiven Nutzern ist UniNow eine Tochtergesellschaft der Jobbörse Jobware.de und beschäftigt sich intensiv mit den Themen Studium und Karriere.

Original-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell