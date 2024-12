Jobware GmbH

Handy-Nutzung bei Studierenden auf Rekordhoch: Unternehmen passen mobile Recruiting-Strategien an

Bild-Infos

Download

Paderborn/Magdeburg (ots)

Neue Umfrage der Hochschul-App UniNow zeigt: 85 % der Studierenden nutzen das Handy noch mehr für den Großteil ihrer Internetaktivitäten. Das hat auch Konsequenzen für Bewerbungsprozesse

Handy-Nutzung bei Studierenden auf Rekordhoch: Unternehmen passen mobile Recruiting-Strategien an

Eine aktuelle UniNow-Umfrage unter Studierenden an deutschen Hochschulen bringt es auf den Punkt: 85 % der nachwachsenden Talente nutzen das Smartphone als primäres Gerät für jegliche Internetaktivitäten. Daraus ergibt sich auch die dringende Notwendigkeit für personalsuchende Unternehmen, ihre Recruiting-Strategien anzupassen. Heute zählt die mobile Ausrichtung und das geschieht häufig über Apps, die sowieso schon ständiger Begleiter sind und Studierenden das Leben leichter machen.

Mobile Recruiting: Ein Muss für die Generation Z

Für Studierende und Berufseinsteiger der Generation Z ist das Smartphone nicht nur ein Kommunikationsmittel, sondern auch das wichtigste Tool im Uni-Alltag und schließlich auch im Bewerbungsprozess. Daher gilt für Unternehmen, ihre Arbeitgeber-Benefits und Jobangebote so auszurichten, dass sie den Anschluss an die Talente von morgen nicht verlieren. Der Rückgang der Laptop-Nutzung von 15 % im Vorjahr auf aktuell 10 % verdeutlicht, dass Desktop-basiertes Surfen für die junge Generation auf der Kippe steht. "Die Generation Z verbringt fast ihre gesamte digitale Zeit am Handy und erwartet, dass Karrieremöglichkeiten mit wenigen Klicks verfügbar sind - vom Praktikum bis zu Einstiegsjobs", erklärt Christian Flesch, Marketingleiter der Stellenbörse Jobware.

Das Handy als ständiger Begleiter

Eine Antwort auf diese Entwicklung sollte speziell auf die Bedürfnisse von Studierenden zugeschnitten sein. Wer z.B. als Arbeitgeber Sichtbarkeit in dieser Zielgruppe erlangen möchte, muss das Smartphone als Kommunikationskanal nutzen, ob für die Einladung zu Karriereevents, die Zuleitung von Praktika- oder Jobangeboten oder die erste Kommunikation.

Hier bietet sich die Karriere-App UniNow an, mit der heute schon über 500.000 Studierende ihren Hochschulalltag organisieren:

Unternehmen können hier gezielt ihre Markenbotschaften platzieren und sich als attraktive Arbeitgeber für Studierende und Absolventen präsentieren und Studienabbrecher für ein duales Studium oder eine Berufsausbildung gewinnen.

platzieren und sich als attraktive Arbeitgeber für Studierende und Absolventen präsentieren und Studienabbrecher für ein duales Studium oder eine Berufsausbildung gewinnen. Per Smartphone können sich Studierende mit potentiellen Arbeitgebern vernetzen .

. Arbeitgeber können Studierende ganz einfach und schnell direkt auf dem Smartphone ansprechen.

Die Umfrageergebnisse zeigen deutlich, was die Generation Z erwartet: das ganze Leben auf dem Smartphone.

Über die Umfrage

Die Umfrage wurde im August 2024 unter 500.000 Studierenden an Hochschulen in ganz Deutschland durchgeführt. Sie zeigt, dass das Smartphone mit 85 % das am häufigsten genutzte Gerät für Internetaktivitäten ist, gefolgt von Laptops (10 %) und Tablets (5 %). Die Ergebnisse verdeutlichen den klaren Trend hin zur mobilen Nutzung und in der Konsequenz auch den steigenden Druck auf Unternehmen, ihre Recruiting-Strategien entsprechend anzupassen. Zu der aktuellen Umfrage, an der 3.846 Studierende teilnahmen, liegen Vergleichsdaten aus den Jahren 2022 und 2023 vor.

Über UniNow:

UniNow, Marktführer unter den deutschen Hochschul-Apps, geht dank des direkten Zugangs zum akademischen Nachwuchs diesen und anderen Fragen in den Themenfeldern Studium & Karriere gemeinsam mit der Jobbörse Jobware.de, der UniNow als Tochtergesellschaft verbunden ist, nach. Die App UniNow stellt wichtige studienrelevante Informationen wie Stundenpläne, Notenspiegel und E-Mails gebündelt auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform kostenfrei bereit. Über 500.000 Studierende nutzen diese bereits, Tendenz steigend.

Mittels UniNow-Feed wurden im Rahmen einer aktuellen Umfrage (08/2024) über eine halbe Million Studierende bundesweit bezüglich ihrer Einstellung befragt. Hierbei kamen 3846 Antworten für die obige Fragestellung zustande. Aufgrund ihrer einzigartigen Reichweite unter Studierenden aller Fachrichtungen kann die Campus-App UniNow ( www.uninow.de) ein umfassendes Stimmungsbild zeichnen.

Original-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuell