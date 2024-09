Chrono24

Luxusuhren-Umfrage: So ticken Erstkäufer in Deutschland

Karlsruhe (ots)

Chrono24 befragt mit YouGov über 2.100 Personen in Deutschland zu ihren Absichten und Vorlieben bei der ersten Luxusuhr

Jeder vierte Deutsche besitzt bereits eine Luxusuhr oder zieht einen Kauf in Erwägung, unter jüngeren Befragten ist es sogar mehr als jeder dritte

Chrono24-Daten zeigen, welche Marken besonders hoch im Kurs bei Erstkäuferinnen und Erstkäufern liegen

Luxusuhren von Rolex, Patek Philippe und Co. können Statussymbole, Anlageobjekte, Liebhaberstücke und noch viel mehr sein. Doch was bewegt Menschen wirklich dazu, eine Luxusuhr zu erwerben? Um diese Frage zu beantworten, hat der weltweit führende Online-Marktplatz für Luxusuhren, Chrono24, mithilfe des Marktforschungsinstituts YouGov 2.123 volljährige Personen in Deutschland repräsentativ zu diesem Thema befragt. Die Umfrageergebnisse liefern erstmals Einsichten darüber, wie Erstkäufer von Luxusuhren in Deutschland ticken und welche Kaufentscheidungen sie treffen. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Altersgruppen haben dabei besonders überrascht.

So viele Menschen haben eine Luxusuhr oder möchten eine kaufen

Wie die Umfrage aufzeigt, ist der Anteil an derzeitigen und künftigen Luxusuhrenbesitzern überraschend hoch. Insgesamt gaben 26 Prozent der Befragten an, eine Luxusuhr zu besitzen oder einen Kauf bereits in Erwägung gezogen zu haben.

Dabei zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern, der das aktuell noch überwiegend männliche Image der Branche bestätigt: Während 33 Prozent der befragten Männer eine Luxusuhr besitzen oder den Kauf in Betracht gezogen haben, sind es bei den Frauen nur 19 Prozent. Doch auch im Altersvergleich sticht eine Gruppe besonders hervor. So ist das Interesse bei jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren mit 36 Prozent überdurchschnittlich hoch.

Luxusuhren bei Gen Z im Trend

Das höhere Grundinteresse an Luxusuhren bei der jüngeren Generation, die man der Gen Z zuordnen kann, spiegelt sich auch in konkreten Kaufabsichten wider. Insgesamt gaben 20 Prozent der Befragten zwischen 18 und 24 Jahren an, in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich eine Luxusuhr erwerben zu wollen. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Wert bei 11 Prozent.

"Luxusuhren haben längst popkulturelle Relevanz, werden unter anderem von Hip-Hop-Größen wie Drake oder Cardi B besungen und von beliebten Schauspielern, Sportlern und Musikern gleichermaßen getragen. Zudem kollaborieren große Uhrenmarken bewusst mit angesagten Künstlern, um auch die junge Zielgruppe anzusprechen. Ein Beispiel hierfür ist die Zusammenarbeit zwischen Audemars Piguet und dem US-Rapper Travis Scott", erklärt Balazs Ferenczi, Head of Brand Engagement sowie Uhrenexperte von Chrono24, und führt fort:

"Es ist nicht verwunderlich, dass jüngere Menschen ein besonders großes Interesse an Luxusuhren haben. Dies belegt zudem einmal mehr die Wandlungsfähigkeit vieler Uhrenmarken. Unternehmen wie Vacheron Constantin, Omega oder Patek Philippe existieren bereits seit weit über 100 Jahren und haben es bis heute geschafft, relevant zu bleiben. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern - allein schon, weil die Optik vieler Luxusuhren zeitlos ist."

Was Deutsche zum Kauf von Luxusuhren überzeugt

Die Frage nach den Hauptfaktoren für den Erwerb von Luxusuhren unterstützt die These, dass die Ästhetik eine tragende Rolle beim Kauf spielt und nicht etwa finanzielle Aspekte. So gaben 50 Prozent aller Befragten, die einen luxuriösen Zeitmesser besitzen oder über den Erwerb nachdenken, an, dass das Design für sie beim Kauf am wichtigsten ist. Die Qualität des Uhrenwerks und Marke des jeweiligen Objekts gehören mit jeweils 48 Prozent Zustimmung ebenfalls zu den relevantesten Eigenschaften. Der Preis oder Werterhalt gehören mit 36 bzw. 35 Prozent für die Befragten zu den weniger wichtigen Faktoren.

Welche Marken bei Erstkäufern im Trend liegen

Um ein noch besseres Verständnis zu den Erstkäufern von Luxusuhren in Deutschland zu bekommen, hat Chrono24 als weltweit größter Online-Marktplatz in diesem Segment zudem das Kaufverhalten von Erstkäufern auf seiner Plattform analysiert. Marktführer Rolex ist demnach auch bei Erstkäufern die unangefochtene Nummer eins. So kaufen sich 16,2 Prozent der Männer und 27,7 Prozent der Frauen als erste Uhr eine Rolex. Bei männlichen Käufern folgen dahinter Omega mit einem Anteil von 13,7 Prozent sowie Seiko mit elf Prozent. Bei Käuferinnen sind Cartier (11,5 Prozent) und Omega (9,6 Prozent) die zweit- bzw. dritthäufigste Wahl für den Erstkauf.

"Rolex-Uhren gelten als universell erkennbares Symbol für den Aufstieg und sind vergleichsweise wertstabil. Insofern ist es keine Überraschung, dass die Modelle der Schweizer Traditionsmarke auch bei Erstkäufern besonders beliebt sind. Aus Erfahrung können wir aber auch sagen: Je intensiver sich Uhren-Fans nach dem Erstkauf mit der Thematik befassen, desto individueller wird der Geschmack und desto diverser werden die gekauften Marken und Modelle", ergänzt Balazs Ferenczi von Chrono24. Er meint:

"Obwohl wir bei Chrono24 täglich erleben, wie viele Menschen Interesse an Luxusuhren haben, war es selbst für uns beeindruckend zu sehen, dass mehr als ein Viertel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland bereits eine Luxusuhr gekauft oder dies in Erwägung gezogen hat. Das belegt einmal mehr, wie relevant diese vermeintliche Nische mittlerweile ist.

Gleichzeitig wissen wir, dass es gerade für unerfahrene Erstkäufer von Luxusuhren schwer sein kann, ein seriöses Angebot von einem unseriösen zu unterscheiden, zumal viele beliebte Modelle am Erstmarkt kaum zu erwerben sind. Bei Chrono24 bringen wir Luxusuhren-Käufer daher nicht nur mit dem weltweit größten Angebot an Luxusuhren zusammen, sondern bieten über den Service Certified auch eine Authentifizierung an, damit Uhrenkäufer sich sicher sein können, dass sie für ihr Geld auch das bekommen, was sie sich wünschen."

Über die Umfrage

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2123 Personen zwischen dem 30.07. und 01.08.2024 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Über Chrono24

"Chrono24 - The World's Watch Market" ist seit 2003 der globale Online-Marktplatz für Luxusuhren. Mit über 560.000 Uhren von über 3.000 Händlern und 30.000 Privatverkäufern in mehr als 120 Ländern erreicht das Portal mehr als neun Millionen Unique Visitors pro Monat. Chrono24 bietet mit einem großen kombinierten weltweiten Angebot an neuen, gebrauchten und Vintage-Uhren ein umfassendes Serviceportfolio. Dies ermöglicht es Käufern und Verkäufern, ihre Transaktionen in einer vertrauenswürdigen Umgebung abzuwickeln. Chrono24 beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter in seinen Büros in Deutschland (Karlsruhe und Berlin), New York, Miami, Tokio, Hongkong und weiteren Standorten.

