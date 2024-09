WerteUnion

Nico Röhrs führt "Junge WerteUnion"

Berlin (ots)

Die erst im Februar gegründete freiheitlich-konservative Partei WerteUnion baut ihre Strukturen zügig aus. Nach der Gründung des 12. Landesverbandes in Berlin und bereits mehrerer Kreisverbände etabliert die Partei um Dr. Hans-Georg Maaßen jetzt eine Alternative zu herkömmlichen Jugendorganisationen anderer Parteien - die Junge WerteUnion (JWU). Sie wird geführt von Nico Röhrs (37), einem selbstständigen Sicherheitsberater und langjährigen Bundeswehr-Offizier.

Die JWU wird eine wichtige Rolle innerhalb der Partei einnehmen. Sie wird Andockstelle für neue junge Mitglieder sein und wichtige Impulse in die Partei senden. Nico Röhrs: "Die WerteUnion ist die wohl einzige deutsche Partei ohne Altersdeckel für junge Mitglieder. Wer engagiert und kompetent ist, dem wird Respekt entgegen gebracht, dem stehen alle Wege offen. Damit geht die Partei bereits jetzt schon konsequent den Weg hin zu einer Hierarchie der Kompetenz, welche man in anderen Parteien so sehr vermisst."

Die Junge WerteUnion verstehe sich als Plattform, um jungen Mitgliedern mehr Gehör zu geben. Sie solle als Ideenschmiede und Impulsgeber fungieren, "damit die Älteren in der Partei nicht den Kontakt zur Jugend und deren realen Problemen verlieren". Zudem, so der gebürtige Lübecker, hätten junge Leute "oftmals einen ganzen Haufen an innovativen Ideen, welche aber nicht so ohne weiteres in die Realpolitik überführt werden können. Die JWU kann ermöglichen, Konzepte zu formulieren, mit Gleichgesinnten zu entwickeln und mit Experten auf Machbarkeit zu überprüfen."

Parteivorsitzender Dr. Hans-Georg Maaßen: "Nico Röhrs hat Elektrotechnik studiert und einen Master im Ingenieurswesen, als Ex-Offizier mit Einsatzerfahrung hat er zudem besondere Führungsqualitäten. Ich freue mich sehr, dass er sich der Verantwortung stellt, die Junge WerteUnion aufzubauen und dabei hilft, all die großartigen Ideen unserer Mitglieder und zukünftigen Führungspersonen umzusetzen."

Die JWU löst die inoffizielle Arbeitsgruppe "Junge WerteUnion" ab, die eigene Wege eingeschlagen hatte, die nicht mit den Prinzipien der Partei kompatibel waren. Die sechs Mitglieder dieser Gruppe waren kürzlich ausgetreten.

