MagentaSport

DEL bei MagentaSport + U20 WM: Montag, 19 Uhr Deutschland-Schweden live & kostenlos

Kölns kurioses 6:5, 1017 Spiele sind "schon was Besonderes!" Rekordmann Pietta, Berlin adaequat zum Nowak-Abschied

München (ots)

Die DEL hat einen neuen Rekord-Mann. Daniel Pietta vom ERC Ingolstadt absolvierte sein 1017. Hauptrundenspiel und ist nun die unangefochtene Nummer Eins. "Ich bin aufgewachsen, da habe ich Mirko Lüdemann noch auf dem Eis gesehen, als Fan. Jetzt mit ihm da oben zu stehen, ist schon was Besonderes", erklärt der 39jährige und immer noch sehr aktive Pietta, der seinen Meilenstein sogar noch mit einem Assist veredelte. Den Sieg gegen Wolfsburg gab es obendrauf auch noch, wenn auch erst im Penaltyschießen.

Köln bleibt somit Tabellenführer nach dem 6:5 gegen Schwenningen. Nach der 6:2-Führung gab´s nochmal "Zitteralarm" - aber "im Endeffekt haben wir das Ziel erreicht und die 3 Punkte geholt. Wir haben einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen, darauf kommt es an", sagt Doppeltorschütze Maximilian Kammerer.

Der Meister Berlin meldet sich im Kampf um die direkten Playoff-Plätze zurück: 5:2 gegen Nürnberg. "Wir wissen, dass es zuletzt nicht gut genug war. So viel in Folge zu verlieren, ist etwas, was hier in Berlin nicht passiert", erklärt Jake Hildebrand. Berührender Moment: die finale Verabschiedung von Marco Nowak als Spieler. "Er war ein so toller Spieler und ist noch ein viel besserer Mensch. Die Jungs sind alle sehr glücklich für ihn und freuen sich, dass er weiterhin um uns herum ist", adelt Hildebrand seinen Teamkollegen.

München ist nach dem 'Ausrutscher' gegen Frankfurt (1:3) am Freitag sofort wieder auf Kurs mit dem 5:2 beim Letzten Dresden. "Wir arbeiten. Wir versuchen nicht die besonderen Sachen zu machen, wenn sie nicht da sind", erklärt Patrick Hager sein 100. DEL-Tor erzielte. Das Tabellenschlusslicht Dresden verpasst es den Aufwärtstrend fortzusetzen. "Wir müssen es gegen Frankfurt besser machen", attestiert Gerry Fleming. Der Abstiegsgipfel Letzter gegen den Vorletzten steigt am Dienstag in Frankfurt (ab 19.00 Uhr in der Konferenz oder ab 19.25 Uhr live im Einzelspiel).

"Wenn wir so diszipliniert spielen, haben wir gute Chancen und können uns ein bisschen Abstand erarbeiten", sagt Frankfurts Kevin Bicker mit Blick auf den Dienstag. Die Löwen verpassen in Bremerhaven in den Schlussminuten den 2. Sieg in Folge. In der Overtime jubelt dann Bremerhaven. "Über das Wochenende gesehen haben wir uns ordentlich gesteigert. 4 Punkte mitgenommen, die waren wichtig", so Bicker. Frankfurt trennen vom Abstiegsplatz aktuell 10 Punkte.

Mannheim siegt im Penaltyschießen in Augsburg. Die Adler erwischen einen mäßigen Start, haben nach dem Erfolg 4 Punkte auf Spitzenreiter Köln. Augsburg siegt vor eigenem Publikum wieder nicht. Oder, um es mit Alexander Blank zu sagen: "Wir müssen aus der Kacke rauskommen, in der wir gerade drinstecken."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen des 33. Spieltags der PENNY DEL. Schon am Dienstag ist wieder Eishockey-Tag mit der vollen Ladung DEL - ab 19.00 Uhr alle 7 Spiele in der Konferenz, u.a. mit Pinguins Bremerhaven gegen Eisbären Berlin und Löwen Frankfurt gegen Dresdner Eislöwen. Die deutschen Junioren bestreiten bereits am Montag ihr 3. Spiel bei der U20-WM. Dort geht es gegen Schweden - ab 19.00 Uhr live. Am Dienstag zum Abschluss der deutschen Gruppenphase: gegen die Schweiz, live und kostenlos ab 20 Uhr bei MagentaSport.

Augsburger Panther - Adler Mannheim 2:3 (SO).

Die Adler Mannheim entführen im Penaltyschießen 2 Punkte aus Augsburg. Es ist der 10. Auswärtssieg dieser Saison für die Adler. Zum Spitzenreiter Köln sind´s nunmehr 4 Punkte.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=Y3VFakdldFoxQ2tHZ25Jc2cxajUzN2Mwc0lOdThmZmkyWThXUVJ6MUlGRT0=

Nicolas Mattinen wird zum Matchwinner für die Adler Mannheim. Als einziger verwandelt er seinen Penalty und sorgt für den Extrapunkt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ekFpdkdDMmZCeWtjME5DQU5lY3lGWUoxZmpMUk9oRHA2V2hnQ3RzMkRKVT0=

Heftiger Check von Augsburgs Joseph Cramarossa. Anschließend liefert er sich über fast 50 Sekunden eine wilde Schlägerei. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=L282VHFPNkpVY3ZTWmFJOVpSRzYyTHBIL1dhenNhUktQWk01U2RRdTF5VT0=

Alexander Blank, Augsburger Panter: "Payton Jones hat einen guten Job gemacht. Generell eine gute Teamleistung. Da haben wir wieder unser Gesicht gezeigt, nachdem wir das in Dresden nicht so gut gemacht haben. Das war ein gutes Heimspiel von uns. Was heißt einschwören? Wir müssen aus der Kacke rauskommen, in der wir gerade drinstecken. Wir wollen Spiele gewinnen, wir geben Gas. Manchmal kommt es vielleicht so rüber, dass es nicht so ist, aber ich kann von unserer Seite aus nur sagen, dass wir jedes Spiel alles geben. Man will jedes Spiel gewinnen und am besten 3 Punkte holen. Deswegen sind es für mich 2 Punkte verloren." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Y2ZyT01GQ2oybnQ0RWRESkhPb1ZhRUtDOEgyOGJSZU0wckJUMk8vNXN2WT0=

Maximilian Heim, Adler Mannheim: "Es ist nicht wirklich was reingegangen. Wir sind schlecht ins Spiel gestartet, haben aber im 2. Und 3. Drittel kein schlechtes Eishockey gespielt. Augsburg hat gut dagegengehalten. Es ist wichtig, dass wir es im Penaltyschießen gewonnen haben. Defensiv war es auch nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Wir haben viele Chancen zugelassen. Aber wenn man vorne so viel drückt und nichts geht rein, dann kann es auch mal passieren, dass man in einen Konter reinläuft. Das müssen wir schon ein bisschen sauberer halten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=aEplZmJMUFFINjFPVFMzdUt1dlJvWlliS2NSbWwvSFdRSTVvRWxsR2ZxVT0=

Kölner Haie - Schwenninger Wild Wings 6:5

6. Sieg in Folge für Tabellenführer Köln, zudem der 12. Erfolg aus den letzten 13 Spielen. Ganz anders sieht es bei Schwenningen aus. Die Wild Wings verlieren bereits zum 9. Mal in Folge.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ckVFUmd2R0VGbkxieEZmbG1CdFhtdTQ5T2V4UVd1UzFncUw0UE56YlVxOD0=

Maximilian Kammerer, 2 Tore für die Kölner Haie: "Unser Ziel war es die 3 Punkte zu holen, das haben wir geschafft. Im 1. Drittel haben wir wahrscheinlich eines der besten Drittel gespielt in diesem Jahr. Sind extrem stark rausgekommen, haben schnell gespielt, die Scheibe laufen lassen. Wir hatten den Zug zum Tor. Es war klar, dass Schwenningen etwas ändern wird. Im Endeffekt haben wir das Ziel erreicht und die 3 Punkte geholt. Wir haben nicht ohne Grund relativ lange viele Punkte gesammelt. Wir haben extreme Qualität, wir wissen, was wir können. Auch heute haben wir einen Weg gefunden das Spiel zu gewinnen, darauf kommt es an." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=WnRSdkZxcWNFaktuVStVdWdlbGx5NXdhYmtlcUZ2cDg3V28ybVl0bmI0Zz0=

Mirko Höfflin, Schwenninger Wild Wings: "Es ist nicht akzeptabel so rauszukommen. Es steht 2:0 relativ früh, wir ziehen eine Strafe, kassieren das 3:0. Gegen eine Mannschaft wie Köln ist es extrem schwer zurückzukommen. Wir haben bis zur letzten Sekunde gekämpft, sind nah rangekommen, aber wir haben es uns selbst sehr schwer gemacht." Über die frühen Gegentreffer zu Beginn der Drittel: "Vielleicht waren wir vom Kopf her nicht bereit. Wir wollten jedes Mal natürlich anders in die Drittel starten, aber die schicken die Scheiben aufs Tor, waren kaltschnäuzig. Trotzdem großes Kompliment an die Mannschaft. Wir hätten auch den Kopf hängen lassen können. Uns hilft keiner. Es sind die in der Kabine, die es richten. Wir gehen von Spiel zu Spiel und hoffen, dass wir endlich die Negativserie beenden. Wir halten zusammen, wir kämpfen bis zum Schluss. Wir kommen da zusammen auch wieder raus." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YVNZaHBPUHArMWl3cXNINEhRamUzeXE3aUxqRkk0WHkrWFJnTXpIRndMTT0=

ERC Ingolstadt - Grizzlys Wolfsburg 2:1 (SO)

Ingolstadt müht sich zum nächsten Heimsieg gegen Wolfsburg. Im Penalty-Shootout sichert man sich den 2. Sieg in Folge. Für die Grizzlys ist es die 1. Niederlage nach zuletzt 3 Siegen.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bWxQR2MvVnVKbGYvRDRjQU5xTTRwaDBXMEhpYjlncVcwYmF3RzZWakpYaz0=

Daniel Pietta absolviert sein 1017. Hauptrundenspiel in der DEL und ist damit alleiniger Rekordhalter. Vor der Partie gegen Wolfsburg wurde er für diesen Meilenstein geehrt. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dlF5dU1DRlArN2VTa2hRUzk5L1RML1I5UzFONEFRN2R2clZQMDNWYWZLdz0=

Daniel Pietta veredelt sein Rekordspiel mit einem Assist. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=WEdEeXZydXpkSkF5ZzJjcC9lMHUrWXNmMnVmeHArbEh3Qlg0RTVuVW5LST0=

Lukas Kohlmüller, einer der beiden Hauptschiedsrichter verdreht sich unglücklich das Knie. Trotz Verletzung beißt er das restliche Drittel auf die Zähne, kann das Spiel aber nicht zu Ende leiten. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aTUwTWhtL3ZLdkVWVGJqcEZVNVZjYmxUeC9aTDdISm9HSjNkWEtIYUd6Yz0=

Daniel Pietta, ERC Ingolstadt über seinen Rekord: "Ich bin aufgewachsen, da habe ich Mirko Lüdemann noch auf dem Eis gesehen, als Fan. Jetzt mit ihm da oben zu stehen ist schon was Besonderes." Über das Spiel: "Wir wussten vorher, dass Wolfsburg mit sehr viel Selbstvertrauen spielt. Chancen waren da, es war ein gutes Eishockeyspiel. Wir sind alle sehr fit. Klar, um Weihnachten sind immer eine Menge Spiele, aber wir haben eine Mannschaft, die dafür gemacht ist die Spiele hintereinander zu spielen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=QmlEWTU0bVppOUd0VG9xcHVZNzZ4NFp0amdaSHVNTEtLaW1KVERROW1XTT0=

Straubing Tigers - Iserlohn Roosters 0:2

Iserlohn feiert den nächsten wichtigen Sieg im Tabellenkeller. Es ist der 3. Erfolg aus den vergangenen 4 Partien. Bei Straubing endet damit eine Siegesserie von 6 Spielen.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ZVovUjAxWWF3WEFwUWZaWGxxaUkxSDFOeXNHdGhxUEZ5RG0zTisrWkdBdz0=

Craig Woodcroft, Trainer Straubing Tigers: "Man muss deren Goalie anrechnen, dass er ein sehr gutes Spiel gezeigt hat. Wir haben viel zu viele Chancen ausgelassen. Wir müssen mehr Tore schießen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MVB4RkpQcEtXZnlMbGU0ck9keTc3RnJaVk9ydVBBL3dVeStvaDBrVXd3dz0=

Andreas Jenike, Shutout für die Iserlohn Roosters: "Wir waren phasenweise besser als Straubing, aber den großen Teil hat Straubing gemacht. Sie haben sich nicht nervös machen lassen, aber wir auch nicht. Wir haben versucht, es so lange wie möglich ausgeglichen zu halten und haben dann in den entscheidenden Chancen zugestochen. Im Endeffekt haben wir dann auch verdient gewonnen." Über Playoff-Chancen: "Wir haben sehr lange keine Playoffs mehr gespielt in Iserlohn. Darauf ist die ganze Region hungrig, wir als Mannschaft sind hungrig. Wir haben keinen guten Start in die Saison gehabt, finden jetzt aber langsam rein. Wir versuchen unsere Punkte kontinuierlich zu sammeln. Das wäre eine schöne Sache, wenn wir mit Iserlohn nochmal um den 10. Platz spielen, vielleicht auch mehr. Wir nehmen jetzt den Kopf runter, arbeiten die nächsten Monate hart und schauen, wofür es gereicht hat." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cDN2bEZ6T05BOXRyTkMxUkpyK1VlV1VubytUTjVUTXowNTdJcVZmemNSaz0=

Dresdner Eislöwen - EHC Red Bull München 2:5

München reagiert auf die Pleite gegen Frankfurt (1:3) wie ein Spitzenteam und hat in Dresden direkt eine Antwort parat. Es war der 9. Sieg aus den letzten 10 Spielen. Zudem stellt man die zweitbeste Defensive der Liga. Nach 2 Erfolgen aus den letzten 3 Spielen, gab es für Schlusslicht Dresden nichts zu holen.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=S0VNbTJLNk9FeVh4MUpLMWcyMmE2YklTVGF2b3Z5VndCVnJwUm0yNGFrND0=

Patrick Hager erzielt sein 100. DEL-Tor. Damit ist er jetzt zweitbester München-Scorer der Geschichte. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=dEplb2Q0TDdEV1lBZ1YxVTB0ZVdqdzhqUEdsQStybXBMN2k3L29hS0x5UT0=

Gerry Fleming, Trainer Dresdner Eislöwen: "Im 1. Drittel haben wir gut gekämpft und die Scheiben rausgebracht, aber danach haben wir angefangen haben wir zu viele Scheiben verloren, hatten zu große Abstände. Am Ende geht es im Eishockey viel und 1-gegen-1-Zweikämpfe und davon haben wir zu wenige gewonnen. Wir haben einige Laufduelle verloren und zu wenige Plays gemacht. Wir müssen es gegen Frankfurt besser machen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=UlJSZkI2QlRKc2F4Q2ppUHJ1ZFAyK3hpUzJGaWEzcllQb2RJbkptczViZz0=

Patrick Hager, Red Bull München: "Wir haben ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht, mit einer kurzen Bank sehr clever gespielt, wenige Turnover gehabt und zum richtigen Zeitpunkt die Chancen genutzt haben." Über die Defensivstärke: "Wir arbeiten. Jeder hält sich an das System, wir geben nicht nach und jeder ist da, wo er sein soll. Wir versuchen nicht die besonderen Sachen zu machen, wenn sie nicht da sind. Im richtigen Moment haben wir die Fähigkeiten, dass wir die Plays machen." Über sein 100. DEL-Tor und den fakt, dass er nun zweitbester Scorer in der Geschichte des EHC Red Bull München ist. "Schön, das sind Fakten, für die seid ihr da. Natürlich super, wenn man so kleine Zwischenmeilensteine erreicht." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=a3UzcUVPS0ZCYWtSVjJ1bUVVSkxETUF0Sk82SjFUTkwyK3o1YTAyVTJaaz0=

Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers 5:2

Berlin beendet nach 4 Niederlagen in Folge den Negativlauf und feiert einen 5:2-Erfolg gegen Nürnberg. Die personell limitierten Ice Tigers kassieren die 2. Niederlage in Folge.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=RmNiVE9NVndzUHErOFZabHo1U0F3VkpObXFQdURuS3hpU25oaXQ2STB2az0=

Marco Nowak wird vom Berliner Anhang gefeiert und in die Kurve geholt. Er beendet seine aktive Spielerkarriere und wird den Eisbären dann in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bUlxeE0rZGVMMGRuU3JMNW4vU1lLZ2wxY0ZpSjRaeEdONDcvUjZmSU94QT0=

Marco Nowak werden ein paar Outtakes seiner Videobotschaft an die Fans vorgespielt. Ein paar Schmunzler seiner Teamkollegen bleiben nicht aus. Der Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=ajVzZnFNOUJZak13LzI5RWRYODBEcFpBd1VsMkJKcWxyanZPNXdESHRLYz0=

Jake Hildebrand, Eisbären Berlin über Marco Nowak: "Er ist einer der besten Typen überhaupt. Er hatte eine tolle Karriere. Er war ein so toller Spieler und ist noch ein viel besserer Mensch. Die Jungs sind alle sehr glücklich für ihn und freuen sich, dass er weiterhin um uns herum ist." Über den Sieg nach zuletzt 4 Niederlagen: "Zuhause vor unseren Fans zu gewinnen, ist sehr wichtig. Wir haben die besten Fans der Liga. Wir wissen, dass es zuletzt nicht gut genug war. So viele in Folge zu verlieren, ist etwas, was hier in Berlin nicht passiert. Wir mussten sicherstellen, dass wir ein Statement setzen." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=MkYxNWRIakc3azdNdHV0YWhuaVk3UHJoRERKN0pCRGkxYm9Td2FmKzROMD0=

Pinguins Bremerhaven - Löwen Frankfurt 5:4 (OT)

Frankfurt verpasst den 2. Sieg in Folge, entführt aber dennoch 1 Punkt aus Bremerhaven. Die Pinguins holen sich Sieg in der Overtime und bleiben an Berlin und Platz 6 dran.

Alle Tore der Partie im Clip: clipro.tv/player?publishJobID=bzZzMTZOZHJGNWhyNDAxdEhtQzR2NW9iamdyOFFuL1d5eDcvZjVjenVFYz0=

Matthew Abt, Pinguins Bremerhaven: "Wir haben uns zurückgekämpft und das Ergebnis eingefahren, das wir haben wollten. Im 1. Drittel waren wir nicht scharf genug. Die letzten beiden drittel waren viel besser. Im 6-gegen-5 den Ausgleich zu erzielen war extrem wichtig. Wir sind stolz auf die 2 Punkte." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=LzZqMmtxT09nY2lOMkVWNDBLZWJsQjk4aDI4QXZyczA4b0ErRXhXMWJQVT0=

Kevin Bicker, Löwen Frankfurt: "Wir haben gut gespielt, zufrieden sind wir natürlich nicht. Wir hätten auch 3 Punkte holen können. Über das Wochenende gesehen, haben wir uns ordentlich gesteigert. 4 Punkte mitgenommen, die waren wichtig." Über den Kellergipfel gegen Dresden: "Wenn wir so diszipliniert spielen, haben wir gute Chancen und können uns ein bisschen Abstand erarbeiten." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=VU0yYlp5MVUyRmRrUHpUM3l1aW1JTk5mN2p1c1JhczZtdll0Tjc4YXA1Zz0=

Penny DEL live bei MagentaSport - 34. Spieltag

Dienstag, 30.12.2025

Ab 19.00 Uhr in der Konferenz und ab 19.25 Uhr live im Einzelspiel: Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin, Nürnberg Ice Tigers - Adler Mannheim, Löwen Frankfurt - Dresdner Eislöwen, EHC Red Bull München - Augsburger Panther, Schwenninger Wild Wings - ERC Ingolstadt, Grizzlys Wolfsburg - Straubing Tigers, Iserlohn Roosters - Kölner Haie

Die deutschen Spiele bei der U20-WM live und kostenlos bei MagentaSport

Montag, 29.12.2025

Ab 19.00 Uhr: Deutschland - Schweden

Dienstag, 30.12.2025

Ab 20.00 Uhr: Schweiz -Deutschland

