EuroLeague und EuroCup live bei MagentaSport: "Hatte manchmal das Gefühl, Hapoel spielt 5 gegen 0!": Svetislav Pesic wütet nach seinem Bayern-Comeback

München (ots)

Das Comeback von Svetislav Pesic als Bayern-Trainer hat große Schlagzeilen gemacht und war auch vielumjubelt. Sportlich reiht sich die 72:82-Niederlage jedoch nahtlos in die letzten 8 Spiele ein. "Ich hatte manchmal das Gefühl, Hapoel spielt manchmal 5 gegen 0", polterte der neue, alte Coach und forderte: "Sie müssen unsere physische Herangehensweise spüren. Sie müssen spüren, dass wir da sind. Wir haben nur 3 Fouls gemacht im letzten Viertel und wollen das Spiel gewinnen. Das ist nicht möglich. Fouls sind wichtig. Fouls sind Teil der Defense." Auch Justus Hollatz ärgert sich: "Man muss sagen, dass wir heute nochmal gekämpft haben. Das haben wir die letzten Wochen nicht gemacht. Deswegen ist das das einzig Positive."

Vor der Partie sprach der zum Jahresende scheidende FCBB-Geschäftsführer Marko Pesic über die Entlassung von Gordon Herbert und drückte nochmal seine Dankbarkeit für den Kanadier aus: "Er ist vorletzten Sommer zu uns gekommen. Es war nicht einfach, ihn zu bekommen. Er hat mir persönlich ein tolles letztes Jahr beschert. Wir stehen hier im SAP Garden, die Nächte, die wir hier zusammen verbracht haben, das war ein Traum, mit der Meisterschaft." Auch international will der FC Bayern weiter Ausrufezeichen setzen - Pesic präferiert die EuroLeague. Angesprochen auf die neue NBA Europe sagte Pesic: "Bayern München muss für alles offen sein. Aber EuroLeague ist etwas, was dem Verein wirklich am Herzen liegt." Pesic selbst schloss ein Engagement bei einem anderen Verein zudem ausdrücklich aus: "Ich werde keinen Job 24/7 machen, das ist sicher. Ich sehe mich nicht in irgendeinem anderen Verein. Bayern München ist mein Verein, das wird er immer bleiben."

Im EuroCup feiert Chemnitz einen riesigen 97:95-Sieg gegen Besiktas Istanbul. Amadou Sow besiegelte den Erfolg 33 Sekunden vor Schluss und jubelte: "Mann, das fühlt sich großartig an! Es war eine kollektive Arbeit. Wir haben es in der Defensive geschafft. Glückwunsch an all meine Teamkollegen!" Seinem Trainer, Rodrigo Pastore, standen im Interview die Schweißperlen auf der Stirn vor Freude und Erleichterung: "Das war mit Herz! Dieses Team hat gelernt, wie man leidet! Wie man durch sehr schwere Situationen geht, wie man sich selbst im Spiegel ansieht, Verantwortung übernimmt."

Nachfolgend Clips und Stimmen zum 18. Spieltag der EuroLeague, mit dem Comeback von Svetislav Pesic als Bayern-Trainer gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv sowie den NINERS Chemnitz im Duell mit Besiktas im EuroCup. Bei Verwendung bitte MagentaSport als Quelle angeben. Weiter geht's mit der EuroLeague am Freitag. Ab 17.45 Uhr trifft Isaac Bonga mit Partizan Belgrad auf Maccabi Tel Aviv. Ab 19.45 Uhr empfangen Daniel Theis und seine Monegassen Real Madrid.

FC Bayern München - Hapoel Tel Aviv 72:82

Auch beim Comeback von Svetislav Pesic kann der FC Bayern seine Negativserie nicht brechen und kassiert die 9. Niederlage in Folge in der EuroLeague. Nach drei Vierteln, die Hapoel alle gewann, führten die Gäste 64:46. Das Schlussviertel, das die Münchener 26:18 gewannen, reichte als Aufholjagd nicht aus. Hapoel festigt mit vier Siegen aus den letzten 5 Spielen die Tabellenspitze, Bayern bleibt Vorletzter.

Svetislav Pesic, Trainer FC Bayern: "Wir müssen natürlich viel besser spielen. Ich hatte manchmal das Gefühl, Hapoel spielt manchmal 5 gegen 0! Sie müssen unsere physische Herangehensweise spüren. Sie müssen spüren, dass wir da sind. Die 2. Hälfte war ein bisschen besser. Unser Job in den nächsten Spielen, Bundesliga und EuroLeague, ist, unsere Defense zu verbessern. Wir sind zu bequem. Wir gehen nicht in die Bälle rein. Wir haben nur 3 Fouls gemacht im letzten Viertel und wollen das Spiel gewinnen. Das ist nicht möglich. Fouls sind wichtig. Fouls sind Teil der Defense."

Justus Hollatz, Spieler FC Bayern: "Der Spielverlauf war sehr frustrierend. Wir kamen im 1. Viertel und 3. Viertel gar nicht in unsere Offense rein, haben es uns viel zu schwer gemacht. Zum Ende hin haben wir es gut gemacht, weil Hapoel die ganze Zeit geswitcht hat, da haben wir die Großen gefunden. Das haben wir am Anfang nicht geschafft. Deswegen ist es frustrierend. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass wir heute nochmal gekämpft haben. Das haben wir die letzten Wochen nicht gemacht. Deswegen ist das das einzig Positive."

...was Pesic der Mannschaft mitgegeben und jetzt schon anders gemacht hat: "Dass wir einfach mit Stolz spielen sollen, dass wir hart spielen sollen, dass wir verteidigen und laufen sollen. Er war gestern nur einen Tag da, hat einige Kleinigkeiten verändert und angepasst, vereinfacht. Aber viel konnte er nicht machen. Das hat man heute auch gesehen. Wenn wir Trainingstage haben, kann man bestimmt mehr machen."

...wie die Stimmung in der Mannschaft nach 9 Niederlagen in Serie ist und ob man sich zum Training schleppen muss: "Nein, wir trainieren ja kaum. Wir spielen gerade jeden zweiten Tag. Die Stimmung ist natürlich nicht gut. Wir haben ein paar harte Niederlagen gehabt, ein paar unnötige Niederlagen. Wenn man in so einen Rausch kommt von einer Niederlagenserie, ist es immer schwierig, rauszukommen. Deswegen brauchen wir einfach mal ein Erfolgserlebnis in der EuroLeague. Dann wird auch vieles einfacher. Das können wir dann hoffentlich am 2. Januar gegen Maccabi machen."

Marko Pesic, scheidender langjähriger Geschäftsführer FC Bayern Basketball, vor dem Spiel über die Gründe zur Trennung von Gordon Herbert: "Das soll sich nicht blöd anhören. Aber ich war nicht an jeder dieser Entscheidungen beteiligt und auch in dem Gedankenprozess. Man muss an dieser Stelle, vor allem ich persönlich, einen großen Dank an 'Gordie' schicken. Er ist vorletzten Sommer zu uns gekommen. Es war nicht einfach, ihn zu bekommen. Er hat mir persönlich ein tolles letztes Jahr beschert. Wir stehen hier im SAP Garden, die Nächte, die wir hier zusammen verbracht haben -das war ein Traum, mit der Meisterschaft. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich bin sehr dankbar für das, was er für den Verein getan hat. Diese Saison sieht es leider ein bisschen anders aus. Es gibt eine Sache, die man dem Management von Bayern München nicht nachsagen kann: Dass sie es nicht versucht haben und nicht Geduld gehabt haben. Dass man in der Nationalmannschaftspause gesagt hat: Okay, man versucht es nochmal, man versucht, einen Rhythmus zu finden. Das ist leider nicht passiert. Wie ich den beiden Geschäftsführern gesagt habe: In solchen Situationen muss man Präsenz zeigen, man muss Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, auch wenn sie für den ein oder anderen nicht verständlich sind. Man muss reagieren. Das haben sie gemacht. Ich finde auch, respektvoll, 'Gordie' verdient Respekt. Jetzt haben sie einen anderen Weg eingeschlagen, versuchen, die Situation zu korrigieren, zu richten. Und ich hoffe, das funktioniert."

...ob er an der Entscheidung, seinen Vater zurückzuholen, beteiligt war: "Nein. Auch damals als Herr Hoeneß ihn [2012, Anm.d.Red.] geholt hat, hab' ich mich rausgehalten. Da muss ganz klar die Linie gezogen werden, wenn es um Verhandlungen und solche Sachen geht. Das hat Herr Hainer super gemacht und zusammen mit Dragan [Tarlac, Sportdirektor FCBB, Anm.d.Red.] diesen Prozess übernommen, mit den beiden Geschäftsführern Dragan und Adrian [Sarmiento, Chief Strategy Officer FCBB, Anm.d.Red.]. Das ist auch deren Aufgabe und nicht mehr meine Aufgabe. Ich habe ihnen nur gesagt, dass man in solchen Situationen keine Entscheidungen treffen darf, die die nächste Saison beeinflussen. Die nächste Saison muss strategisch geplant werden und wenn ein Trainer verfügbar ist, der auch über die nächste Saison deren Wahl ist, strategisch die Mannschaft zu entwickeln, über die nächsten 2-3 Jahre, dann ist es so. Wenn nicht, müssen sie eine andere Entscheidung treffen. Ich freue mich, dass er hier ist, dass er in München ist. Ich wünsche ihm viel Glück und der Mannschaft genauso."

...was Svetislav Pesic aus der Mannschaft rausholen kann: "Ich hoffe, das Maximum! Wenn man ganz ehrlich ist -das soll keine Kritik an die Spieler oder den ehemaligen Trainer sein -ich sehe keinen Spieler, der diese Saison wirklich einen Schritt nach vorne gemacht hat. Die sind alle mit diesem Flow mitgeschwommen. Wenn man sich die Spiele in Dubai und Villeurbanne, gegen Partizan und bei Efes anschaut, waren sie schon vorne, aber haben es nie geschafft, diese Spiele zu gewinnen, sehr knapp die Spiele zu gewinnen und das Ding nachhause zu fahren -was letztes Jahr irgendwie automatisch lief und man sich gewundert hat: Wie kann man von 10 Spielen 9 gewinnen? Das ist dieses Jahr nicht der Fall. Da muss jeder einen Schritt nach vorne machen, nicht nur der Trainer. Der wird schon sein Bestes geben. Aber die Spieler müssen jetzt auch Verantwortung übernehmen und ich denke, das werden sie tun."

...zu seinem Abtritt als Geschäftsführer nach 14 Jahren beim FCBB: "Ich bin schon alt, aber so alt auch nicht. Ich glaube, dass ich in der Zukunft noch ein paar Sachen machen kann. Aber mit Abschluss der letzten Saison hat sich für mich der Kreis geschlossen. Ich habe mein Maximum gegeben, mit allen Leuten, die über die Jahre beteiligt waren. Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht. Jetzt liegt es an anderen, eine neue Energie mit reinzubringen. Jede Veränderung, auch solcher Art, braucht ein bisschen Zeit, was im Sport keine große Qualität ist. Man muss solche Situationen überstehen und dann wird man sicherlich, das ist meine Erfahrung, stärker als Verein rauskommen."

...zu einer möglichen Teilnahme des FC Bayern an der NBA Europe: "Nein. Ich sage immer, als ich 2011 meinen Vertrag unterschrieben habe, im Mai, war ich im April bei der EuroLeague. Damals gab es einen anderen CEO, wie sich das heute nennt. Die haben uns die Wildcard für den EuroCup gegeben. Wenn sie uns das damals nicht gegeben hätten, weiß ich nicht, ob die Entwicklung so gewesen wäre. Deshalb ist unsere Verantwortung, immer der EuroLeague zu dienen. Da muss man schauen, mittlerweile sind wir einer der 13 Besitzer, dort das Maximum herauszuholen und die EuroLeague dahin zu bewegen, dass sie sich weiterentwickelt. Jetzt muss man schauen, was in den nächsten paar Monaten passiert. Bayern München muss für alles offen sein. Aber EuroLeague ist etwas, was dem Verein wirklich am Herzen liegt."

...zu seinen eigenen Zukunftsplänen: "Ich werde im Januar erstmal reisen. Ich brauche ein bisschen Abstand, auch ein bisschen Ruhe. Dann habe ich mit meinen LinkedIn-Post gemerkt, dass ich eine Plattform habe. Die letzten zwei Jahre habe ich mich nicht viel geäußert. Man kann sich vorstellen, dass ich viele Interna weiß und gut vernetzt bin. Vielleicht machen wir einen Podcast oder sowas [lacht] und reden über all die Themen. Da ist Per [Günther] mein Idol. Aber ich werde keinen Job 24/7 machen, das ist sicher. Ich sehe mich nicht in irgendeinem anderen Verein. Bayern München ist mein Verein, das wird er immer bleiben. Mal schauen, was die Zeit so bringt."

...mit einem Loblied auf MagentaSport und die Basketball-Übertragung an: "Ich habe in den ganzen Notizen, die ich über die ganzen Jahre gemacht habe, gesehen, dass wir in der Saison 2013/14, als wir Meister geworden sind, die Spiele teilweise selbst produziert haben. Man muss an dieser Stelle, das bleibt immer so ein bisschen ungesagt, man muss der Telekom und Magenta ein riesengroßes Lob aussprechen. Am Anfang hat Frank Buschmann diese Spiele kommentiert. Frank hat eine richtige Sache gesagt: Das ist nicht nur die Chance, Basketball in Deutschland zu entwickeln, sondern Basketballkompetenz zu entwickeln. Wenn man sieht, was die Telekom und insbesondere MagentaSport an neuen, jungen Reportern und Journalisten entwickelt, die Basketball nicht nur kommentieren, sondern Basketball sprechen und weiterbringen, das ist immens. Was die Telekom mit der Nationalmannschaft bei der EuroBasket gemacht hat, ein riesengroßes Lob! Ich habe auch diese Woche mit Per gesprochen. Wir haben auch ein bisschen über mich gesprochen. Ich war nicht immer der Einfachste. Das muss man ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz gebührt MagentaSport ein riesengroßes Lob, weil sie damals 'all-in' gegangen sind. Es hat damals in Europa niemand die Spiele der nationalen Ligen übertragen. Das war ein Novum. Viele sind dann nachgezogen. Jetzt hat man eine Situation, auf dem deutschen Markt, dass es Konkurrenz gibt, dass es einen Sender gibt, der Bundesliga überträgt und einen, der alles andere überträgt. Natürlich hat die Nationalmannschaft, die Bundesliga und der DBB viel für die Entwicklung des Basketballs, aber vor allem MagentaSport und das ist mir wichtig, wenn ich nochmal die Chance, habe, das nochmal zu sagen. Vielen Dank für alles und ein gutes Spiel!"

Andi Obst, Spieler FC Bayern, vor dem Spiel darüber, wie die Mannschaft das Comeback von Svetislav Pesic aufgenommen hat: "Das ist ein bekanntes Gesicht, in der Liga, im Verein, im deutschen Basketball. Er wird uns eine Menge Erfahrung in die Mannschaft geben, ein bisschen Struktur reinbringen. Wir hoffen, dass wir daraus alle etwas lernen können und wieder in die Erfolgsspur reinkommen."

...ob Pesic auch die Rollenverteilung und Hierarchiebildung noch sortieren muss: "Von der Hierarchie sind wir in der Mannschaft eigentlich relativ klar. Auf dem Feld haben wir uns versucht zu finden. Klar ist, dass es Situationen gibt, die wir nicht kontrollieren konnten, sei es Verletzungen der Spieler, Trainer war krank, Trainerwechsel. Von daher war immer so ein bisschen Inkonstanz dabei. Viele Trainingsmöglichkeiten hatten wir jetzt auch nicht bei dem knackigen Plan. Aber wir arbeiten daran, das besser aufs Feld zu bringen."

Zalgiris Kaunas - Panathinaikos Athen 85:92

Eine starke 1. Hälfte mit einer 50:40-Führung zur Pause reicht Maodo Lo und Zalgiris Kaunas nicht zum Sieg gegen Panathinaikos. In der 2. Hälfte drehte das Team von Ergin Ataman und gewann den zweiten Durchgang mit insgesamt 17 Punkten Vorsprung. Maodo Lo kommt auf insgesamt 9 Punkte. Für die Litauer ist es die 3. Niederlage aus den letzten 6 EuroLeague-Spielen. Pana feiert den dritten Sieg in Folge.

EuroCup

NINERS Chemnitz - Besiktas Istanbul 97:95

Am Ende gewinnen die Chemnitzer dramatisch gegen Besiktas. Amadou Sow besiegelt den Erfolg 33 Sekunden vor Schluss, nachdem die Sachsen zur Pause 53:44 führten. Für Chemnitz ist es der dritte EuroCup-Sieg in Folge. Besiktas muss nach vier Siegen in Folge jetzt zwei aufeinanderfolgende Niederlagen einstecken.

Amadou Sow, Spieler Chemnitz: "Mann, das fühlt sich großartig an! Es war eine kollektive Arbeit. Wir haben es in der Defensive geschafft. Glückwunsch an all meine Teamkollegen!"

Rodrigo Pastore, Trainer Chemnitz: "Das war mit Herz! Dieses Team hat gelernt, wie man leidet! Wie man durch sehr schwere Situationen geht, wie man sich selbst im Spiegel ansieht, Verantwortung übernimmt. Und wir haben die Verbesserung gesehen, letzte Woche in Litauen, im letzten Spiel, heute. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Aber ich freue mich sehr auf das, was noch kommt. Mit dieser Mentalität, mit diesem Zusammenhalt, das war NINERS-Basketball. Es wird nicht immer perfekt sein, es wird Ups und Downs geben. Aber sie können sich auf eine Sache verlassen: Wir werden es immer gelöst kriegen."

