3. Liga & Frauen-Bundesliga live bei MagentaSport: Montag Bayer vs FCB

Cottbus ist Wintermeister, MSV kann trotzdem "erhobenen Hauptes Weihnachten feiern", Aachens Fans "haben die Schnauze voll"

Wieder kein Sieg, 0:0 in Köln, aber es herrschte dennoch eine herzliche Atmosphäre! Der MSV Duisburg verpasst durch das 3. sieglose Spiel in Folge die Winter-Meisterschaft - die geht nun an Energie Cottbus. Von Enttäuschung keine Spur: "Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und wo wir letztes Jahr noch gespielt haben. Deswegen bin ich stolz auf den Verein, auf die Mannschaft, wie sie dieses Jahr angegangen ist", findet MSV-Keeper Maximilian Braune. Sein Trainer Dietmar Hirsch weist zudem auf die schwierigen Grundvoraussetzungen hin. "Man muss die Situation sehen, uns fehlten 8 Spieler, wichtige Spieler. Uns fehlt die Breite gerade." Drei Tage vor Heiligabend, so Hirsch "freue ich mich riesig auf Weihnachten, weil wir diese Euphorie auch in diese Tage mitnehmen. Wir können erhobenen Hauptes Weihnachten feiern."

Turbulente Woche in Aachen: Am Dienstag feiert die Alemannia noch ihr 125. Vereinsjubiläum, am Sonntag ist den 1.500 mitgereisten Fans nach dem 1:1 beim Vorletzten TSV Havelse mal so gar nicht nach Feiern. "Wir haben die Schnauze voll", lautet der Schmähgesang gegenüber der eigenen Mannschaft nach dem 5. sieglosen Spiel in Serie. Top-Torschütze Lars Gindorf, der Gerüchte über ein vorzeitiges Ende seiner Leihe von Hannover 96 vorsichtig dementiert ("bisher gibt es das nicht") zeigt Verständnis: "Am Ende kann man über den Punkt irgendwie noch glücklich sein, dass man in der 90. Minute überhaupt nochmal zurückkommt." Auch Trainer Mersad Selimbegovic scheut die Konfrontation mit den Anhängern nicht: "Es geht nur, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir das weggeben, wird es ganz schwierig." Vielmehr ärgert ihn das Gegentor kurz vor Schluss: "Wir haben wieder ein Abseitstor bekommen, was man eigentlich nicht übersehen kann."

Aachens Sportchef Rachid Azzouzi über diesen Traditionsklub, der zudem jahrelang in der Regionalliga nur semi-professionell arbeiten konnte: "Man merkt die Strukturen, die über 11 Jahre entstanden sind, weil du wenig Geld hattest. Es gab zwei Insolvenzen. Das schüttelst du nicht so einfach weg, egal wie schön die Hülle ist."

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zur 3. Liga am Sonntag - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport angeben.

Viktoria Köln - MSV Duisburg 0:0

Duisburg kommt bei Viktoria Köln nicht über ein torloses Remis hinaus und verpasst somit die Winter-Meisterschaft. Stattdessen überwintert man mit 34 Punkten und 2 Zählern Rückstand auf Energie Cottbus auf Platz 3. Es war das 3. sieglose Spiel in Folge für die Zebras.

Marian Wilhelm, Trainer Viktoria Köln: "Gerecht oder nicht. Am Ende steht es 0:0, das ist das Ergebnis, das man sich verdient hat. Wir kontrollieren über weite Phasen des Spiels den Ballbesitz. Wir waren auch im Gegenpressing sehr, sehr gut." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=cXN6d1ZDUXFvL3VtMTRPYm5STkdVYk1zenRkR0hONVI3NTNDQ3pvQ1RmTT0=

Arne Schulz, Viktoria Köln, 3. Spiel, 3. Mal zu Null: "Wenn man ehrlich ist, muss man die Bälle auch halten. Die Mannschaft hat wieder alles reingeworfen, wir spielen wieder zu Null. Die letzten beiden Wochen waren von der Energie top, top, top. Das müssen wir weiter so machen. Es ist die zweitbeste Hinserie der Viktoria-Geschichte, da dürfen wir über die Feiertage alle ein Stück stolz sein. Wenn man sich die Punkteverhältnisse in der 3. Liga anschaut, müssen wir in der Rückrunde nochmal genauso liefern." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=RUo3ME80cC85QW1WSlYxNkFhS3QveE9OQkhOcnhOMUVTZFRIZUMvS0VMOD0=

Dietmar Hirsch, Trainer MSV Duisburg: "Es hat Spaß gemacht so ein 0:0 anzuschauen. Sehr intensiv, gutes 3.Liga-Spiel. Wir nehmen den Punkt dann einfach mal mit. Man muss die Situation sehen, uns fehlten 8 Spieler, wichtige Spieler. Uns fehlt die Breite gerade. Ich bin stolz auf die Jungs, weil alle alles gegeben haben und im neuen Jahr greifen wir wieder an, wenn hoffentlich die Langzeitverletzten wieder zurückkommen. Deswegen schauen wir positiv ins neue Jahr. Die Zuschauer haben uns getragen. Wir haben mutig Fußball gespielt. Ich freue mich riesig auf Weihnachten, weil wir diese Euphorie auch in diese Tage mitnehmen. Wir können erhobenen Hauptes Weihnachten feiern. Die tage zwischen Weihnachten und Neujahr werde ich mit meiner Familie an die See nach Holland fahren, durchschnaufen, Spaziergänge mit meinem Hund machen und einfach mal die Seele baumeln lassen. Dann greifen wir am 2. Januar wieder an." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Tk81d0ZnRWVicHFaR1lnR0NoYmcxY20yZkIyNEpmLzJNWjl1OFI2YjdtTT0=

Maximilian Braune, Keeper MSV Duisburg: "Auf beiden Seiten gleichwertig an Chancen. Wir sind nicht so gut reingekommen. Wir wussten, dass Viktoria Köln eine spielstarke Mannschaft ist, aber wir haben super dagegengehalten. Ich bin superstolz auf die Mannschaft. Wir dürfen nicht vergessen, wo wir herkommen und wo wir letztes Jahr noch gespielt haben. Es gibt noch ein paar Spiele zu spielen. Bis dato können wir sehr stolz auf uns sein." Der Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dk1vNk5PRDUzNVMxZEZhZUJDVU0yQVQ3ajh1cTR3VFVYaUV1c1hIM2lFTT0=

TSG Hoffenheim II - SV Wehen Wiesbaden 3:1

Die TSG bleibt im 3. Spiel in Serie ungeschlagen und klettert mit 31 Punkten auf den 7. Platz. Wiesbaden kassiert nach 3 Siegen wieder eine Pleite und überwintert auf Rang 11 im Tabellenmittelfeld.

Stefan Kleineheismann, Trainer Hoffenheim II: "Mich freut die Leistungssteigerung. In der 1. Halbzeit war es ein ordentliches bis gutes Spiel von uns, wir haben nur die Chancen nicht gemacht. Wenn wir die Ambitionen haben, die jeder Einzelne bei uns hat, dann müssen wir eine Schippe drauflegen. Das haben wir zum Ende der Hinrunde nochmal famos gemacht. Deswegen gehen wir als der verdiente Sieger nach Hause. Wir müssen uns Schritt für Schritt entwickeln, das wird auch in der Rückrunde nicht aufhören. Es wird ein Marathon, hintenraus wird die 3. Liga richtig eklig." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=bnVoZHNoMk9NdGhTQUVNMFpwdittNjIyOGVSaFRnNVk5L2VqRjhPSUVGRT0=

Daniel Scherning, Trainer Wehen Wiesbaden: "Es war ein guter Gegner, sie haben viele Topmannschaften hier auch mit deutlichen Ergebnissen besiegt. Trotzdem war es mir im 1. Durchgang schon einen Ticken zu mutlos in manchen Momenten. Wir wollten ihnen eigentlich durch Zweikämpfe den Schneid abkaufen. Das haben wir gar nicht geschafft, das hat eher der Gegner mit uns gemacht. Dann wird es schwierig. Wir haben es nicht gut gemacht, der Gegner hat sehr gut kombiniert und gekontert. Trotzdem kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen, weil wir wieder versucht haben, einen Weg rein ins Spiel zu finden und insgesamt in den letzten Wochen deutlich bessere Leistungen gezeigt haben. Wir dürfen enttäuscht und vielleicht auch ein bisschen sauer auf uns sein, aber die letzten Wochen waren gut und wir haben 9 Punkte aus 5 Spielen geholt." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Z0VsWVIxMlFHcloxMWRaWXIxVkw4UVpTK1NGM3FER2JsUVNEbnU1a0R1TT0=

TSV Havelse - Alemannia Aachen 1:1

Kein Sieger im Abstiegs-Duell zwischen dem TSV Havelse und Alemannia Aachen. Während Havelse als Vorletzter 9 Punkte Rückstand auf Aue und Nichtabstiegsplatz 16 hat, fehlt Aachen auf Rang 17 nur 1 Punkt. Nach 5 sieglosen Spielen überwintert die Alemannia dennoch auf dem Abstiegsplatz.

"So eine 3. Liga gibt es nur in unserem Land", schwelgt Kommentator Edgar Mielke, als die Mannschaften den Rasen betreten. Anlass für das Lobeslied ist die beeindruckende Choreografie der mitgereisten Aachener Fans, die die komplette Haupttribüne der Gegengeraden im Hannoveraner Eilenriede Stadion einnimmt. Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aS9PRmNzVDEvcjlQalFFejVMclpLcEtZVTN3WHdZdXRWWUt2OHNyQzZhND0=

Ein unrühmliches Ende der Jubiläumswoche: Die 1.500 mitgereisten Aachener Fans tun ihren Unmut nach dem 5. sieglosen Spiel in Folge kund und rufen ihren Spielern zu: "Wir haben die Schnauze voll." Link zum Clip: clipro.tv/player?publishJobID=aW8wc2dNNU5OQXppRzQzR0doUVJwU3dyQkpMcWNGTXJOZExmS3ArRkZ0ST0=

Samir Ferchichi, Trainer Havelse: "Die Hausaufgaben haben wir gemacht. Wir haben ein gutes Spiel gemacht und waren in vielen Phasen die bessere Mannschaft. Sicherlich ist aufgrund der Torsituation in der Minutenanzahl am Ende ein bitterer Beigeschmack. Aber wir wollen geerdet bleiben und nehmen den Punkt erstmal mit. Nach dem sehenswerten Treffer zum 1:0 sind wir noch in einer kleinen Euphorie-Phase und verteidigen die Box dann nicht gut. Wir müssen in den Phasen der Euphorie lernen, klar in die Struktur zu kommen, damit solche Gegentore am Ende nicht zu schnell fallen."

... über den Einfluss des schlechten Rasens: "Beide Mannschaften haben den gleichen Anspruch. Ob der Rasen gut oder schlecht ist, ist davon unabhängig. Natürlich kann man auf einem besseren Rasen sauberer Fußball spielen, es ändert aber nicht die Gewinnchancen einer Mannschaft, ob der Rasen gut oder schlecht ist. Trotz des Rasens haben wir gute inhaltliche Passagen beider Mannschaften gesehen. So schlecht kann er ja nicht gewesen sein." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=NUYwR3dCR09NWlBDa0k1WElxVlJSQ014RW16ZDg0S0huYUp5RmsxcmdNaz0=

Mersad Selimbegovic, Trainer Aachen: "Wir haben wieder ein Abseitstor bekommen, was man eigentlich nicht übersehen kann. Es ist von Woche zu Woche das gleiche Lied, ich bin davon schon müde. Fußballerisch war nicht viel möglich. Wenn man sich den Platz anschaut, sind nicht viele Möglichkeiten gewesen zu spielen. Wir haben gut ins Spiel reingefunden und müssen 1:0 führen. Wir können auch nachlegen, machen es aber nicht. Dann haben wir den Gegner mit unnötigen Fouls und Standardsituationen eingeladen. In der 2. Halbzeit haben wir ein bisschen umgestellt und nachjustiert. Vom Gegner war es bis zum Traumtor, das leider aus dem Abseits kommt, gar nichts mehr. Du musst dich von Woche zu Woche einfach zusammenreißen, aber du hast immer mal wieder einen Fehler beim Schiedsrichtergespann. Immer wieder leider auf die Kosten von Alemannia Aachen."

...über die Gespräche mit den frustrierten Fans nach Abpfiff: "Es ist eine Reaktion der Unzufriedenheit. Es ist menschlich und normal, alles gut. Es geht nur, wenn wir zusammenhalten. Wenn wir das weggeben, wird es ganz schwierig. Wir haben noch ein paar andere Hürden, die wir von Woche zu Woche gehen müssen. Es ist wichtig, dass man sich ausspricht und den Dialog sucht." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=dkM1anE4TFRWRjZZcUVPRm1Ed1lFdUxsVEcvb3RDSmFsdjVuL3l2RWhoVT0=

Aachens Lars Gindorf über die Konfrontation der Fans nach dem Spiel: "Sie haben erstmal alles Recht, sauer auf uns zu sein. Dass wir mit einem Punkt wegfahren, ist natürlich kein tolles Gefühl, aber wir wussten, dass es auch mit den Platzverhältnissen extrem schwer wird. Am Ende kann man über den Punkt irgendwie noch glücklich sein, dass man in der 90. Minute überhaupt nochmal zurückkommt. "

... über ein mögliches vorzeitiges Ende seiner Leihe von Hannover 96: "Bisher gibt es das nicht. Ich bereite mich so vor, dass ich mit Aachen ins Trainingslager in die Türkei fliege." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=YmIwcGZRMEhnN0dNT1Q3ZXBRMENuRXp4YmgyTzNKS21MOFJVNThVNC95ND0=

Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport Aachen, ob Aachen den geliehenen Lars Gindorf vorzeitig wieder an Hannover 96 abgeben muss: "Es geht um Vertragsinhalte. Ihr spekuliert auch viel. Manchmal wisst ihr etwas, manchmal auch nicht und trotzdem spekuliert ihr. Von daher belassen wir es einfach so. Lars ist hier und soll auch dableiben."

Zum 125. Geburtstag der Alemannia gibt Azzouzi einen Einblick, wie er die Tradition bewahren und gleichzeitig für die Zukunft gerüstet sein will: "Die Wucht, die der Verein und auch das schöne Stadion haben, ist die Hülle. Die ist schon mal schön. Wenn man sieht, wie viele Aachener mitgereist sind, dann ist es Verpflichtung und Verantwortung zugleich. Auf der anderen Seite war der Verein 11 Jahre in der Regionalliga. Wir sind jetzt ein Jahr in der 3. Liga gewesen. Man merkt die Strukturen, die über 11 Jahre entstanden sind, weil du wenig Geld hattest. Es gab zwei Insolvenzen. Das schüttelst du nicht so einfach weg, egal wie schön die Hülle ist. Das wird eine Zeit brauchen. Die Gremien sind voll dahinter und verstehen den Weg, genauso wie die Fans. Das ist das Allerwichtigste. Dass es bei einem Traditionsverein von außen immer ein bisschen unruhig wird, ist normal. Das nehmen wir zur Kenntnis und arbeiten daran, dass wir diesen Verein stabilisiert bekommen." Link zum Interview: clipro.tv/player?publishJobID=TU5UelRNbW1OcVJNWTJrWjZVVG1rNXZxcjZHQWs5bnFkbWt4TXd4Z0FWUT0=

