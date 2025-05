ProSieben

Playmate Julia Römmelt, Realitystar Laura Blond und TV-Playboy Max Bornmann suchen in "Beauty & The Nerd" ab Donnerstag, 26. Juni auf ProSieben den Code zum Nerd-Herz

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Hirnmasse prallt auf Traummaße. Schönheit trifft auf Scharfsinn. Beautys matchen Nerds. Auf Koh Samui (Thailand) flirten und spielen ab Donnerstag, 26. Juni acht ungleiche Paare in "Beauty & The Nerd" auf ProSieben und kostenlos auf Joyn. Beautys und Nerds tauchen in die Welt des jeweils anderen ein - mit ungewissem Ausgang.

Wer profitiert am meisten von den Fähigkeiten des anderen? Wer überwindet seine Komfortzone und sprengt alle Erwartungen? In Zweier-Teams aus Beauty und Nerd kämpfen sie um den Sieg. Kommt Sushi eigentlich aus Grönland? Ist die richtige Schreibweise Kokusnus, Kokosnuss oder Kukusnuss? Nur wer hier echten Teamgeist beweist, die Konkurrenz in den Schatten stellt und die Aufgaben aus der Welt des anderen meistert, hat eine Chance auf das Siegertreppchen und 50.000 Euro Preisgeld.

Diese Beautys sind dabei:

Laura Lettgen (28) alias Laura Blond kennt die Realityszene und mischt auf Social Media ordentlich die Gossip Trommel - zuletzt mit Gerüchten um ein Techtelmechtel mit Realitystar Serkan Yavuz.

Das Playmate des Jahres Julia Römmelt (30) lies 2020 für das Magazin erstmals alle Hüllen fallen. Auf Instagram und OnlyFans hält sich die Single-Lady eher bedeckt und versorgt ihre 1,2 Millionen Follower regelmäßig mit Content.

(30) lies 2020 für das Magazin erstmals alle Hüllen fallen. Auf Instagram und OnlyFans hält sich die Single-Lady eher bedeckt und versorgt ihre 1,2 Millionen Follower regelmäßig mit Content. Playboy Max Bornmann (27) sorgte im Reality-TV bereits für viel Drama und gebrochene Herzen und geriet nach einer öffentlichen Ohrfeige von Vorjahres-Beauty Kim Virginia Hartung in die Schlagzeilen. Schafft er es eine andere Seite von sich zu zeigen?

(27) sorgte im Reality-TV bereits für viel Drama und gebrochene Herzen und geriet nach einer öffentlichen Ohrfeige von Vorjahres-Beauty Kim Virginia Hartung in die Schlagzeilen. Schafft er es eine andere Seite von sich zu zeigen? Model Elsa Latifaj (19, #GNTM, "Forsthaus Rampensau") kündigte zuletzt an: Nie wieder Reality-TV! Jetzt hat sie die letzte Chance zu beweisen, dass hinter der gemachten Nase, Lippen und Zähnen Köpfchen steckt?

(19, #GNTM, "Forsthaus Rampensau") kündigte zuletzt an: Nie wieder Reality-TV! Jetzt hat sie die letzte Chance zu beweisen, dass hinter der gemachten Nase, Lippen und Zähnen Köpfchen steckt? OnlyFans-Model Christina "Shakira" Rusch (26) suchte die Liebe im TV ("Bachelor in Paradise", "Are You The One - Realitystars In Love") bislang vergebens. Findet sie jetzt ihr perfektes Nerd-Match?

(26) suchte die Liebe im TV ("Bachelor in Paradise", "Are You The One - Realitystars In Love") bislang vergebens. Findet sie jetzt ihr perfektes Nerd-Match? Moderatorin Anna Orlova (32) bewies schon bei "Couple Challenge" Teamgeist. Schafft es die Beauty auch in der Welt der Nerds abzuliefern?

(32) bewies schon bei "Couple Challenge" Teamgeist. Schafft es die Beauty auch in der Welt der Nerds abzuliefern? Laut, leidenschaftlich, legendär: Drama-Queen Maria Basone (39) ist der Wirbelwind jeder Realityshow ("Big Brother", "Temptation Island VIP", "Ex On The Beach").

(39) ist der Wirbelwind jeder Realityshow ("Big Brother", "Temptation Island VIP", "Ex On The Beach"). Bachelorette Chanelle Wyrsch (27, "DSDS") steht als Schlagersängerin gern im Rampenlicht und will den Nerds zeigen, wie man das Publikum für sich gewinnt.

Produziert wird "Beauty & The Nerd" von EndemolShine Germany im Auftrag von ProSieben.

"Beauty & The Nerd" - ab 26. Juni donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos auf Joyn.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell