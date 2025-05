ProSieben

Bestwert für "ran Eishockey live: WM" auf ProSieben: Das Derby gegen die Schweiz holt bis zu 18,2 Prozent Marktanteil

Unterföhring (ots)

Vier Spiele, drei Siege, Spitzen-Quoten. "ran Eishockey live: WM" holt trotz der ersten deutschen Niederlage in der Vorrunde gegen Vize-Weltmeister Schweiz (1:5) Bestwerte am Donnerstagnachmittag auf ProSieben. Im Schnitt verfolgen 14,9 Prozent der Zuschauer:innen in der Senderzielgruppe (14-49 Jahre) das Spiel. Das zweite Drittel erzielt fantastischen 18,2 Prozent Marktanteil. Die beiden anderen Spielabschnitte punkten mit 15,1 (1. Drittel) und 11,9 Prozent (3. Drittel).

Für die deutsche Nationalmannschaft gibt es am Samstag, 17. Mai, gegen die USA die nächste Chance auf Punkte. Die Partie läuft bereits am Mittag, ab 11:45 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn - Bully ist um 12:20 Uhr.

Alle Sportereignisse parallel live ran.de im Livestream. Die Highlights der WM fasst ran.de zusätzlich in der eigenen Nachberichterstattung zusammen.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 16.05.2025 (vorläufig gewichtet)

Das weitere Eishockey-WM-Programm auf Joyn, ProSieben und ProSieben MAXX im Überblick: ProSieben und Joyn USA vs. Deutschland, Samstag, 17. Mai, 11:45 Uhr Deutschland vs. Tschechien, Montag, 19. Mai, 15:45 Uhr Deutschland vs. Dänemark, Dienstag, 20. Mai, 19:55 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 15:45 Uhr Halbfinale 1+2, Samstag, 24. Mai, 13:55 und 17:50 Uhr Spiel um Platz 3, Sonntag, 25. Mai, 14:55 Uhr Finale, Sonntag, 25. Mai, 19:45 Uhr ProSieben MAXX und Joyn USA vs. Norwegen, Mittwoch, 14. Mai, 15:55 Uhr Schweiz vs. Norwegen, Freitag, 16. Mai, 19:50 Uhr Ungarn vs. Schweiz, Sonntag, 18. Mai, 19:45 Uhr Tschechien vs. USA, Dienstag, 20. Mai, 15:55 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 19:55 Uhr Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell