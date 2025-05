ProSieben

Nach #GNTM ist vor #GNTM! Heidi Klum lädt zum großen Casting der 21. Staffel von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"

Unterföhring (ots)

Die #GNTM Jubiläumsstaffel steuert zielsicher auf den Höhepunkt - das Finale am Donnerstag, 19. Juni, zu. Und schon davor gibt's von Heidi Klum Neuigkeiten zu "Germany's Next Topmodel" 2026: Heidi Klum lädt am Montag, 23. Juni, und am Dienstag, 24., zu zwei großen Castings zur 21. Staffel der Erfolgsshow nach Köln ein.

Modelchefin Heidi Klum höchstpersönlich wird in Köln Bewerber:innen suchen. Beim Casting vorstellen können sich alle. Einzige Voraussetzung: Die Aspirant:innen müssen mindestens 18 Jahre alt sein.

Weitere Informationen auf gntm.de/casting. Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" wird 2026 auf Joyn und ProSieben zu sehen sein.

