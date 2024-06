Bei Schockanruf Betrug - So macht man es den Trickbetrügern schwerer

Baierbrunn (ots) - Schädigt der Diabetes die Nerven in den Beinen, ist eine individuell angepasste Schmerztherapie nötig. Der Weg, der aus dem Schmerz führt, ist oft nicht leicht zu finden. Die eine ideale Therapie gibt es nicht. Doch auch ergänzend können Betroffene einiges tun, schreibt das Apothekenmagazin "Diabetes Ratgeber". Tagebuch führen als Therapiebegleitung Was bei Nervenschmerzen hilft, findet man am ...

