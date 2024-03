MagentaSport

DEL-Playoffs live bei MagentaSport: Köln - Ingolstadt 2:3, morgen Finale um Einzug ins Viertelfinale

"Heimfluch" und Hexer Garteig! "Das Spiel morgen wollen wir natürlich gewinnen, werden wir auch"

2:3 in der 2. Partie der 1. Playoff-Runde gegen Ingolstadt - die Haie verlieren erneut zu Hause, bereits das 4. der letzten 5 Heimspiele. Die Kölner und der ERC Ingolstadt gehen somit in die Verlängerung, müssen morgen in das entscheidende 3. Spiel (live ab 19.15 Uhr) um den Einzug ins Viertelfinale. Ingolstadt, immerhin Vize-Meister, dominierte die ersten beiden Drittel die Partie "durch eine clevere Spielweise", wie MagentaSport-Experte Christoph Ullmann attestiert. Im letzten Abschnitt verzweifeln die verbesserten Kölner am Hexer Michael Garteig, dem der beste "Save" der gesamten Saison gelingt. "Niemals ein Play aufgeben, immer bereit sein. Das Tor sauber halten. Das ist mir im letzten Spiel nicht gelungen, diesmal hat es gut funktioniert", so Ingolstadt Goalie, der im 1. Spiel noch 5 Treffer kassierte und bereits 51 Partien in dieser Saison absolvierte. Haie-Kapitän Moritz Müller monierte die statische Spielweise "an den Linien. Da haben wir zu viel Momentum verloren." Müllers Ausblick auf das morgige "Endspiel" um den Einzug ins Viertelfinale: "Das ist das Rezept: wir müssen sie müde spielen. Und dann Schüsse aufs Tor. Das Spiel morgen wollen wir natürlich gewinnen, werden wir auch." Der Sieger trifft am Sonntag auf das beste Team der Hauptrunde, die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Mittwoch im 2. Spiel der 1. Playoff-Runde, Köln gegen Ingolstadt - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Das entscheidende 3. Spiel wird am Donnerstag erneut in Köln stattfinden - live und exklusiv ab 19.15 Uhr bei MagentaSport. Die Viertelfinals starten am Samstag im Best of 7-Modus mit Straubing - Schwenningen ab 15.45 Uhr, abends läuft Wolfsburg - München (19.15 Uhr live). Am Sonntag fix: das DEL-Giganten-Duell Berlin gegen Mannheim (ab 13.45 Uhr). MagentaSport zeigt die kompletten Playoffs live.

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:3 (Stand Serie: 1:1)

"Super-Auftritt, sehr clever gespielt", lobt MagentaSport-Experte Christoph Ullmann die Gäste. Denn Ingolstadt dominiert die ersten beiden Drittel durch eine konzentrierte starke Defensviarbeit. Die Kölner kommen kaum zu Kombinationen, wirken zeitweise verunsichert nach dem 1:3, Einzelaktionen wie das 2:3 von Storm halten die Haie im Spiel. Im letzten Drittel starten die Kölner eine furiose Offensive. Ingolstadts Goalie geht wird als "Hexer" zum Kölner Alptraum.

Kölns Kapitän Mo Müller bilanziert: "Ingolstadt hat es gut geschafft, uns vom Tor wegzuhalten. Da müssen wir gradliniger spielen. Hinter die Verteidiger spielen und uns nicht festspielen an den Linien. Da haben wir zu viel Momentum verloren. Das ist halt ein Playoff-Spiel, der Gegner kann auch gewinnen. Dann müssen wir´s halt morgen machen."

Müller blickt zuversichtlich auf das 3. Duell: "Das ist das Rezept: wir müssen sie müde spielen. Und dann Schüsse aufs Tor. Das Spiel morgen wollen wir natürlich gewinnen, werden wir auch."

Der Clip zum Müller-Interview: clipro.tv/player?publishJobID=Yko1SkdKNUUzaFpZRnc5OExGMnRzSTcxNENlNVQ5Wkt0Qk9vV1AyWVlXUT0=

"Das Wichtigste ist - wir spielen morgen wieder. Wir haben die perfekte Antwort auf die Niederlage gegeben. Wir haben viele starke Persönlichkeiten im Team. Wir kämpfen um unser Überleben", sagt Ingolstadts Goalie Michael Garteig , er war bester Spieler auf dem Eis: "Köln hat eine starke 1. Sturmreihe, wenn du die Jungs ruhigstellst und den Rest der Mannschaft härter bespielst, hilft das."

Zu seiner Rettungstat gegen Kölns Maxi Kammerer: "Niemals ein Play aufgeben, immer bereit sein. Das Tor sauber halten. Das ist mir im letzten Spiel nicht gelungen, diesmal hat es gut funktioniert."

Der Link zum Garteig-Interview mit Glanztat: clipro.tv/player?publishJobID=N1M1NnM0Y0hCQkVMaVBUTGxqYTBYaGQzb3RXbkIyQXlHVTVMOFBkc1hkcz0=

Wahnsinn! Michael Garteig, Ingolstadts Goalie, mit der Superparade gegen Kammerer, hier nochmals als Einzelclip:

clipro.tv/player?publishJobID=Vi9Nb0NXRERWZmhKc2hweWltWENUT2R3U3ZMeXFJTkJMS2U2dXFGWG50Yz0=

Link zum Clip aller 5 Tore der Partie: clipro.tv/player?publishJobID=a01tSVNyVmovZWUzaTU1MmZqNUwrV1Q4ODJIS1QvYTd1TVJXaTJsUW5wTT0=

Die Penny DEL live bei MagentaSport:

1.Playoff-Runde (Modus Best of 3)

Spiel 3 am Donnerstag, 14.03.2024:

Ab 19.15 Uhr: Kölner Haie - ERC Ingolstadt

Start Viertelfinale im Best of 7-Modus

ab Samstag, 16.03.24

Ab 15.45 Uhr: Straubing Tigers - Schwenninger Wild Wings

Ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg - EHC Red Bull München

Sonntag, 17.03.24

ab 13.45 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven - Sieger Köln/Ingolstadt

ab 16.15 Uhr: Eisbären Berlin - Adler Mannheim

