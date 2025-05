ProSieben

Erstes Spiel, erster Sieg. ProSieben startet erfolgreich in die Eishockey-WM

Unterföhring (ots)

Erstes Spiel, erster Sieg. Erfolgreicher Einstand für "ran Eishockey live: WM" auf ProSieben. Das zweite Drittel des Auftaktspiels der deutschen Nationalmannschaft verfolgen sehr starke 11,9 Prozent der Zuschauer:innen in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 Jahre). Im Schnitt sehen 10,6 Prozent am späten Samstagnachmittag den souveränen 6:1-Sieg gegen Ungarn (1. Drittel 10,1 Prozent, 2. Drittel 11,9 Prozent, 3. Drittel 9,6 Prozent).

Schon heute Nachmittag, Sonntag, 11. Mai, geht es mit dem zweiten Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft gegen Kasachstan weiter, ab 15:45 Uhr, live auf ProSieben.

Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream. Die Highlights der WM fasst ran.de zusätzlich in der eigenen Nachberichterstattung zusammen.

Das weitere Eishockey-WM-Programm auf Joyn, ProSieben und ProSieben MAXX im Überblick: ProSieben und Joyn Deutschland vs. Kasachstan, Sonntag, 11. Mai, 15:45 Uhr Deutschland vs. Norwegen, Dienstag, 13. Mai, 15:45 Uhr Schweiz vs. Deutschland, Donnerstag, 15. Mai, 15:45 Uhr USA vs. Deutschland, Samstag, 17. Mai, 11:45 Uhr Deutschland vs. Tschechien, Montag, 19. Mai, 15:45 Uhr Deutschland vs. Dänemark, Dienstag, 20. Mai, 19:55 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 15:45 Uhr Halbfinale 1+2, Samstag, 24. Mai, 13:55 und 17:50 Uhr Spiel um Platz 3, Sonntag, 25. Mai, 14:55 Uhr Finale, Sonntag, 25. Mai, 19:45 Uhr ProSieben MAXX und Joyn USA vs. Schweiz, Montag, 12. Mai, 15:55 Uhr USA vs. Norwegen, Mittwoch, 14. Mai, 15:55 Uhr Schweiz vs. Norwegen, Freitag, 16. Mai, 19:50 Uhr Ungarn vs. Schweiz, Sonntag, 18. Mai, 19:45 Uhr Tschechien vs. USA, Dienstag, 20. Mai, 15:55 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 19:55 Uhr Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 11.05.2025 (vorläufig gewichtet) Pressekontakt: Frank Wolkenhauer / Nathalie Galina phone: +49 (0) 89 95 07 - 1158 /- 1186 email: Frank.Wolkenhauer@seven.one / Nathalie.Galina@seven.one Photo Production & Editing Clarissa Schreiner phone: +49 (0) 89 95 07 -1191 email: clarissa.schreiner@seven.one Infos & Fotos: presse.prosieben.de ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

