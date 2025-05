ProSieben

Finale von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum": Wer holt sich am Donnerstag, 19. Juni den Titel?

Unterföhring (ots)

Es wird der krönende Abschluss der Jubiläumsstaffel und eine Super-Sause der Extraklasse! Am Donnerstag, 19. Juni 2025, kürt Heidi Klum im Kölner Coloneum jeweils eine Gewinnerin und einen Gewinner der 20. #GNTM-Staffel in einem großen Live-Finale. Beide bekommen jeweils einen Titel auf der Harper's Bazaar, erhalten jeweils 100.000 Euro und werden Teil der "Wir sind es uns wert"- Kampagne von L'Oréal Paris.

Im TV-Studio werden die Familien und Freunde der Finalistinnen und Finalisten für "ihr Model" die Daumen drücken. Außerdem auf den Rängen: Ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten aus allen 20 Staffeln sowie jede Menge Freunde aus der großen "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum"-Familie.

Wer tritt in die Fußstapfen von Lea und Jermaine und wird "Germany's Next Topmodel" 2025?

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - das Finale am Donnerstag, 19. Juni, 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

