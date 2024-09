ARD Mediathek

ARD zeigt "Klitschko - Der härteste Kampf" ab dem 18. Oktober frei empfangbar in der ARD Mediathek

"Warnhinweis: Dieser Film könnte Sie emotional berühren und Ihnen eine neue Sicht auf die Abwehrschlacht der Ukraine vermitteln," schreibt Focus online. "Diese Doku ist für Klitschko-Fans, Boxliebhaber und alle, die sich für aktuelles Weltgeschehen interessieren", lobt cinema. Und tvspielfilm.de meint: "Es lohnt sich: Optisch und emotional [...]".

Vitali Klitschko starrt zum 11. Stock eines Hochhauses. Dort, wo vor kurzem noch eine Wohnung war, klafft nun ein riesiges Loch. Es ist das zerstörerische Resultat russischer Drohnen. Die Doku "Klitschko - Der härteste Kampf" von Oscar-Preisträger Kevin Macdonald, ab 18. Oktober in der ARD Mediathek, gibt exklusive Einblicke in den Alltag des Krieges - und in den Alltag des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko. Schonungslos. Berührend. Ungefiltert.

Vom Sporthelden zur politischen Galionsfigur: Der Film zeigt die bemerkenswerte Wandlung des Box-Weltstars Vitali Klitschko, der als Bürgermeister von Kiew im Krieg gegen Russland jetzt täglich für die Sicherheit von Millionen Mitbürgern kämpft. Ihm zur Seite steht sein Bruder Wladimir, der von Kiew aus seine internationalen Kontakte und Bekanntheit nutzt, um finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine zu organisieren. Mit exklusiven Bildern aus den persönlichen Archiven der Klitschko-Brüder verbindet Regisseur Kevin Macdonald die retrospektive Geschichte ihrer sowjetischen Kindheit und ihrer unvergleichlichen Sportkarriere mit aktuellen Aufnahmen.

Mit der Free TV-Premiere von "Klitschko - Der härteste Kampf" macht die ARD den Film, der im Original beim "Sheffield DocFest 2024" uraufgeführt wurde, erstmals einer breiten Öffentlichkeit in Deutschland zugänglich. Im Ersten wird er am Freitag, 25. Oktober, um 23.45 Uhr zu sehen sein.

Die deutsche Fassung entstand in Zusammenarbeit mit SKY und Regisseur Kevin Macdonald. Die Federführung liegt bei NDR und SWR.

