Atradius-Umfrage: Deutschlands Unternehmen fordern Abbau der Bürokratie

Köln (ots) - - Atradius: "KI ist eine Revolution in der Risikobewertung" - Schäden in mittlerer zweistelliger Millionenhöhe durch KI-Analyse vermieden Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde und revolutioniert zahlreiche Branchen. Auch in das Geschäft des Kreditversicherers Atradius hat KI inzwischen Einzug gehalten und kommt bei der Bewertung von Risiken ...

mehr