Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis: "Das Viertelfinale ist als Ziel gesetzt"

Uwe Krupp verstärkt das "ran"-Team als Experte bei der WM auf ProSieben und Joyn

Selbstbewusst zur Weltmeisterschaft. Während Nationalstürmer Marc Michaelis (Kapitän Adler Mannheim) im Joyn-ProSieben-Pressecall zu "ran Eishockey live: WM" lieber von Spiel zu Spiel denkt - "unser Ziel sind die ersten drei Punkte" - formuliert Bundestrainer Harold Kreis ein klares Ziel: "Aus Sicht des Verbandes ist das Viertelfinale als Ziel gesetzt. Das müssen wir in jedem Fall erreichen." Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Vorrundenspiel am Samstag, 10. Mai 2025, gegen Ungarn. "ran Eishockey live: WM" berichtet ab 15:45 Uhr live aus Herning (Dänemark). Mit Basti Schwele und Rick Goldmann als Kommentatoren, Moderator Matthias Killing und Reporter Christoph "Icke" Dommisch schickt "ran" seine erste Reihe an die Eisfläche - und verstärkt sie mit einer Eishockey-Legende: Uwe Krupp unterstützt das "ran"-Team live vor Ort mit seiner Expertise und zeigt sich im Pressecall zuversichtlich: "Harold macht seit Jahren einen Spitzen-Job. Das Viertelfinale sollte drin sein. Ab dann ist alles möglich."

Eishockey satt! ProSieben und Joyn übertragen alle Spiele der deutschen Mannschaft, ein Viertelfinale sowie beide Halbfinale, das Spiel um Platz drei und das WM-Finale. Sieben weitere Vorrundenspiele der Gruppe B sowie ein Viertelfinale gibt es auf ProSieben MAXX zu sehen - und kostenlos zu streamen auf Joyn. Alle Highlights der WM fasst ran.de zusätzlich in der eigenen Nachberichterstattung zusammen.

Kann sich sehen lassen. Seit 2024 präsentiert ProSieben die deutschen Spiele der Eishockey-WM live im TV. In seiner ersten Saison punktete der Sender bei den Deutschland-Übertragungen mit herausragenden bis zu 14,2 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 Jahre). Insgesamt verfolgten bis zu 3,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die deutsche Nationalmannschaft auf ProSieben.

Das Eishockey-WM-Programm im Überblick:

ProSieben und Joyn Deutschland vs. Ungarn, Samstag, 10. Mai, ab 15:45 Uhr Deutschland vs. Kasachstan, Sonntag, 11. Mai, 15:45 Uhr Deutschland vs. Norwegen, Dienstag, 13. Mai, 15:45 Uhr Schweiz vs. Deutschland, Donnerstag, 15. Mai, 15:45 Uhr USA vs. Deutschland, Samstag, 17. Mai, 11:45 Uhr Deutschland vs. Tschechien, Montag, 19. Mai, 15:45 Uhr Deutschland vs. Dänemark, Dienstag, 20. Mai, 19:55 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 15:45 Uhr Halbfinale 1+2, Samstag, 24. Mai, 13:55 und 17:50 Uhr Spiel um Platz 3, Sonntag, 25. Mai, 14:55 Uhr Finale, Sonntag, 25. Mai, 19:45 Uhr ProSieben MAXX und Joyn Schweiz vs. Tschechien, Freitag, 9. Mai, 15:55 Uhr Dänemark vs. Schweiz, Samstag, 10. Mai, 19:50 Uhr USA vs. Schweiz, Montag, 12. Mai, 15:55 Uhr USA vs. Norwegen, Mittwoch, 14. Mai, 15:55 Uhr Schweiz vs. Norwegen, Freitag, 16. Mai, 19:50 Uhr Ungarn vs. Schweiz, Sonntag, 18. Mai, 19:45 Uhr Tschechien vs. USA, Dienstag, 20. Mai, 15:55 Uhr Viertelfinale, Donnerstag, 22. Mai, 19:55 Uhr Alle Sportereignisse parallel live auf Joyn und ran.de im Livestream Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 02.04.2025 (vorläufig gewichtet)

