ZDF

Neu in der ZDFmediathek: "planet e."-Dreiteiler "Die Öko-Challenge"

Mit dem Moderationsteam Anni Dunkelmann und Achim Sam

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

"Geht nachhaltig auch günstig?" mit dieser Frage beschäftigt sich die "Die Öko-Challenge" der ZDF-Umwelt-Dokureihe "planet e.". Drei Haushalte stellen sich eine Woche lang dem Praxistest. Journalistin Anni Dunkelmann und Ernährungsexperte Achim Sam geben wertvolle Tipps. Alle drei Teile sind ab sofort in der ZDFmediathek abrufbar. "Chris und Pete – die Umwelt-Faulpelze" ist am Sonntag, 1. September 2024, 15.45 Uhr, im ZDF zu sehen. "Familie Wolters – die Plastik-Piraten" am Sonntag, 8. September 2024, 15.45 Uhr.

"Chris und Pete – die Umwelt-Faulpelze"

Chris und Pete, ein junges Kölner Paar, lebt mit Katz und Hund mitten in der Stadt. Sie wissen, wie zu leben. Für "Die Öko-Challenge" stellen sich die beiden eine Woche lang dem Praxistest und lassen sich von Anni Dunkelmann und Achim Sam beraten in Sachen Mülltrennung, Secondhand oder recycelbaren Ressourcen. Bisher waren das Fremdwörter für Chris und Pete. Mit neuen, nachhaltigen Lebensgewohnheiten können Chris und Pete nicht nur der Umwelt, sondern auch ihrem Konto Gutes tun.

"Familie Wolters – die Plastik-Piraten"

Die fünfköpfige Familie Wolters aus Zülpich möchte nachhaltiger leben. Bisher wird ihr Haushalt nahezu von Plastik überschwemmt. Ihre Überzeugung: "Nachhaltigkeit ist teuer". Seit zwei Jahren aber sind Umweltbewusstsein und Klimawandel zu wichtigen Themen für die Familie geworden. Durch das Hochwasser im Ahrtal verlor Vater André seine Mutter. Der Wille, nachhaltiger zu leben, ist vorhanden, doch auch bei den Wolters fehlt das nötige Know-how. Anni Dunkelmann und Achim Sam stehen beratend zur Seite und fordern die Familie heraus.

"Familie Falke – die Konsum-Junkies"

In "Familie Falke – die Konsum-Junkies" ist es Tochter Leonie, die ihren Eltern Druck macht, endlich nachhaltiger zu leben. Eine Woche lang wird bei den Falkes aus Bedburg alles auf den Kopf gestellt. Schnell wird klar, die Eltern und ihre Kinder können einiges ändern, um nachhaltiger zu werden. Anni Dunkelmann und Achim Sam zeigen ihnen, wie sie mit neuen Gewohnheiten beim Einkauf und im Haushalt jährlich sogar eine stattliche Summe einsparen können – die ist so hoch, dass sie davon eine Woche lang in den Urlaub fahren könnten. "Familie Falke – die Konsum-Junkies" wurde bereits am 21. April 2024, 15.45 Uhr, im ZDF gesendet und ist wie alle Folgen der Reihe fünf Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar.

Der Dreiteiler "Die Ökochallenge" wird mit Untertiteln angeboten.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell