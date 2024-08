ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 36/24

Mainz (ots)

Woche 36/24 Mo., 2.9. Bitte Programmänderung um 19.25 Uhr beachten: 19.25 Wahl 2024 im ZDF (VPS 19.24/HD/UT) ZDF spezial zu den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen Moderation: Antje Pieper (Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen. "WISO" entfällt.) Di., 3.9. Bitte Programmänderung ab 4.20 Uhr beachten: 4.20 Wahl 2024 im ZDF (VPS 4.19/HD/UT) plan b: Da geht was, Deutschland! Wer arbeitet für eine saubere Zukunft? Film von Jenny Zimmermann (vom 31.8.2024) Deutschland 2024 4.50- hallo deutschland (VPS 5.05) 5.30 (Die Wiederholung "WISO" entfällt.) Woche 37/24 So., 8.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Nord-Ostsee-Kanal Lotsen, Lasten und Verfall Film von Henner Hebestreit Deutschland 2024 (Bitte auch für die Wiederholung um 5.00 Uhr beachten.) Woche 40/24 Di., 1.10. Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten: 22.15 Markus Lanz - Amerika ungeschminkt 23.25 Markus Lanz (VPS 23.15) 0.40 heute journal update (VPS 0.30) 0.55 Venom 2 (VPS 0.45) 2.20 Furia (3) (VPS 2.10) 3.45 Das Mädchen und die Nacht (VPS 3.35) 4.30 zdf.formstark (VPS 4.20) 4.45- WISO 5.30

