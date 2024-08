ZDF

ZDF-Programmhinweis

Freitag, 30. August 2024, 22.40 Uhr

heute-show spezial - Zwei Besserwessis im Osten

Mainz (ots)

Bitte aktualisierten Programmtext beachten!

Freitag, 30. August 2024, 22.40 Uhr heute-show spezial Zwei Besserwessis im Osten "Go East", sagen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster und fangen anlässlich der mit Spannung erwarteten Landtagswahlen Stimmungen und Verstimmungen in zwei neuen Bundesländern ein. Was sind die inhaltlichen Schwerpunkte der Kandidaten? Wer hat die Nase vorn, wer hat die Nase voll? Rechtzeitig zum Endspurt der Wahlkämpfe in Sachsen und Thüringen begeben sich die "heute-show"-Reporter auf einen Roadtrip durch Deutschlands Osten. Diese Sendung wird in der ZDFmediathek mit Gebärdensprache angeboten.

Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell