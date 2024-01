ProSieben

Free-TV-Premiere! ProSieben zeigt das Serienphänomen "House of the Dragon" ab Montag, 8. Januar 2024, in der Prime Time

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

4. Januar 2024.Diese Serie ist ein Welthit. ProSieben zeigt ab Montag, 8. Januar 2024, um 20:15 Uhr, die ausgezeichnete HBO-Serie "House of the Dragon" - die Vorgeschichte von "Game of Thrones". Die Fantasyserie spielt 200 Jahre vor dem Original und erzählt den Krieg um die Erbfolge in der Familie Targaryen: Viserys Targaryen (Paddy Considine) wurde zum fünften König gewählt, der über die Königslande herrschen soll. Der bedachte Herrscher will das Erbe seines Großvaters fortführen. Er trifft einen folgeschweren Entschluss: Statt seinem jüngeren Bruder Prinz Daemon (Matt Smith), setzt er sein erstgeborenes Kind, Prinzessin Rhaenyra (Milly Alcock und Emma D'Arcy) als Thronfolgerin ein. Die Drachenreiterin ist somit die erste Frau, die zur Erbin des Throns ernannt wird. Mit dieser Entscheidung entfacht ein erbitterter Krieg um die Erbfolge ...

"House of the Dragon" wurde 2023 mit einem Golden Globe als beste Dramaserie ausgezeichnet. In den USA startet die zweite Staffel voraussichtlich im Sommer 2024.

ProSieben zeigt die Fantasyserie "House of the Dragon" in Doppelfolgen, ab 8. Januar, montags um 20:15 Uhr als Free-TV-Premiere. Ab 1. Januar 2024, sind jede Woche, jeweils acht Tage vor der TV-Premiere, die Folgen vorab auf Joyn abrufbar.

*Cast: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel, und Rhys Ifans.

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell