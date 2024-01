ProSieben

Das neue Jahr wird wunderbar. "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag, 15. Februar, auf ProSieben

Neues Jahr, neue Magie, neue Chancen, neue Träume, neue Abenteuer! Die ProSieben-Show "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag, 15. Februar mit einer echten Neuerung: Für die 19. Staffel rief Weltstar Heidi Klum ganz Deutschland zum Casting. Dabei spielt es keine Rolle, wie groß oder klein, wie schwer oder leicht die Bewerberinnen oder Bewerber sind, oder zu welchem Geschlecht sie sich zugehörig fühlen. Einzige Bedingung: Zum Drehstart muss der 18. Geburtstag gefeiert sein.

Heidi Klum: "Es ist sehr aufregend für mich, dass in diesem Jahr zum ersten Mal viele Männer zum Casting gekommen sind. Die Atmosphäre beim Dreh ist spürbar anders. Auf diese neue Dynamik freue ich mich sehr!"

Wer beim offenen Casting eine Runde weiter kommt und mit Heidi Klum auf große "Germany's Next Topmodel"-Reise geht, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer ab Donnerstag, 15. Februar auf ProSieben.

Produziert wird die 19. #GNTM-Staffel von der Redseven Entertainment GmbH.

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 19. Staffel ab 15. Februar 2024, immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

