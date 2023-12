ProSieben

Verona Pooth, Chris Tall oder Andrea Kaiser - wer triumphiert bei der "Promi-Darts-WM"?

Die Darts-Elite spielt im Januar auf Joyn und ProSieben

21. Dezember 2023. Welcher Promi holt sich den ersten WM-Titel 2024? Verona Pooth, Knossi, Andrea Kaiser, Chris Tall, Eko Fresh und Jürgen Milski werfen am Samstag, 6. Januar, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn die Pfeile und wollen "Die Promi-Darts-WM" 2024 gewinnen.

Für Vorjahressieger Michael van Gerwen, den amtierende Darts-Weltmeister Michael Smith, "The Iceman" Gerwyn Price und Publikumsliebling Peter Wright geht es am 6. Januar bereits um den zweiten WM-Titel im neuen Jahr: Sie wollen nur drei Tage nach Ende der PDC World Darts Championship an der Seite der Promis bei der "Promi-Darts-WM" 2024 noch einmal Darts-Weltmeister werden.

ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM" am Samstag, 6. Januar 2024, ab 20:15 Uhr, live aus dem Maritim Hotel Düsseldorf. Die Duos aus sechs Prominenten und sechs Weltklasse-Darts-Profis spielen im 501-Modus um den WM-Titel. Christian Düren moderiert den Wettkampf. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro.

Presseakkreditierungen bitte an Jochen.Enste@kick-media.de. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH.

"Die Promi-Darts-WM 2024" am 6. Januar 2024, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #PromiDarts

