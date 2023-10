Netto

Netto startet mit neuer Kunden-App Netto+

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Netto+ heißt die neue App für alle Kundinnen und Kunden des Lebensmittel-Discounters. Sie bietet neben des bisherigen Funktionen eine Vielzahl von neuen Features, die nun in dieser App gebündelt werden.

Die Netto+ App ist eine digitale Kundenkarte, die Einkaufslisten, die Speicherung von Kassenbons und Informationen zum persönlichen Markt ermöglicht. Individualisierte Coupons und Aktionen sowie exklusive Mitgliederrabatte runden das Angebot ab. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit den wöchentlichen Prospekt anzusehen oder einen Preisscanner zu nutzen.

"Unser Ziel ist es, dass die Kundenreise auf allen Wegen in die App führt," sagt Netto-Marketingleiter Timo Schroedel. "Mit der App stellen wir die Weichen für ein digitales Kundenmanagement. Wir erhöhen mit ihr die Kundenloyalität und bieten durch individualisierte Anreize einen echten Mehrwert."

Ein besonderes Feature ist die einzigartige, digitale Rückerstattung von Lebensmitteln und Getränken, die Netto als erster Lebensmittelhändler in Deutschland anbietet: Das Produkt auf dem digitalen Kassenzettel markieren, ein Foto vom fehlerhaften Artikel hochladen und eine kurze Beschreibung hinzufügen. Der Erstattungsbetrag wird in Form eines Gutschein-Coupons zurückerstattet - ohne dass der Kunde oder die Kundin nochmal in den Markt gehen muss.

Die Einführung der Netto+ App wird durch zahlreiche Marketingmaßnahmen am POS und auf allen digitalen Kanälen begleitet. Zusätzlich locken besondere Spar-Angebote für alle App-Nutzerinnen und -Nutzer.

Die Netto+ App gibt es zum Download im Apple App Store sowie im Google Play Store.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 344 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell