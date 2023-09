echtnettohier / Fast 110 junge Menschen starten ihre Ausbildung bei Netto

Netto

Fast 110 junge Menschen starten ihre Ausbildung bei Netto

Berlin (ots)

Nette Kolleginnen und Kollegen, spannende Inhalte, individuelle Förderung, tolle Perspektiven und ein super Gehalt? Genau #echtnettohier!

Fast 110 neue Auszubildene starten in diesem Jahr beim Lebensmittel-Discounter Netto als Verkäufer/-in, Kaufmann/-frau im Einzelhandel in unseren Märkten, als Fachlagerist/-in oder Fachkraft für Lagerlogistik in unseren Logistikzentren oder als Kauffrau/-mann für Büromanagement in unserem neuen Headquater in Berlin.

Ganz viel Wert legen wir auf die Qualität und die Inhalte der Ausbildung, die natürlich im Wesentlichen vor Ort, also in den Märkten, im Büro oder in den Logistikzentren stattfindet. Parallel gibt es die theoretische Ausbildung in der Berufsschule. Zusätzlich ermöglichen wir unseren Azubis ergänzenden, betrieblichen Unterricht in verschiedenen Workshops, in denen beispielsweise Warenkunde oder eine gezielte Prüfungsvorbereitung angeboten werden.

Nicht umsonst heißt es für fast alle Auszubildenen mit einem Abschluss: Karrierestart bei Netto. So finden sich unter den Marktleiterinnen und Marktleitern oder auch im Headquater viele, die mit einer Ausbildung bei uns im Unternehmen gestartet sind.

Nicht nur Perspektiven locken, auch das Gehalt kann sich sehen lassen: Bei uns verdienen die Azubis im ersten Lehrjahr EUR 1.111, im zweiten Jahr EUR 1.200 und im dritten Ausbildungsjahr EUR 1.400. Damit haben wir eine Spitzenposition im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Einfach #echtnettohier!

Übrigens ist ein Einstieg immer noch möglich mit einer ganz einfachen auch Bewerbung bei Netto! Anschreiben und Lebenslauf brauchen wir: Bei uns kann man sich ganz unkompliziert in 60 Sekunden bewerben: https://karriere.netto.de.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 345 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

