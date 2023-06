Netto

Netto verspricht 'Deutschlands günstigsten Preis'

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Netto setzt ein Zeichen gegen den Preisanstieg bei Lebensmitteln. Ab Montag, den 12. Juni 2023, startet Netto eine neue Kommunikationskampagne, die es in sich hat: 20 Produkte des täglichen Bedarfs werden ab dann dauerhaft unter dem üblichen Discount-Preisniveau angeboten.

Dabei bezieht sich der Vergleich auf gleichartige Eigenmarkenprodukte mit identischen Gewichtsmengen und Mengeneinheiten der Discount-Wettbewerber (ALDI, Lidl, Netto-Markendiscount und Penny). Das Versprechen: Auch wenn sich die Preise der Wettbewerber ändern, bleibt Netto günstiger.

In der ersten Runde werden beispielweise die folgenden Artikel mit der Preis-Garantie versehen: Spaghetti, Zucker, Hackfleisch gemischt, Ketchup, Frischkäse, Haferflocken und viele mehr. Beworben wird 'Deutschlands günstigster Preis' über den Netto-Prospekt, Online-Kanäle sowie über Wobbler und Plakate zur einfachen Orientierung am POS.

Die Aktion soll zukünftig mit weiteren Produkten fortgesetzt werden.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 344 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell