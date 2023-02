Netto

Unternehmenszentrale von Netto bezieht Büro in Berlin

Stavenhagen (ots)

Das Headquarter des Lebensmittel-Discounters Netto ist ab sofort in Berlin. In neu angemieteten Räumen im TechnoCampus in Berlin-Charlottenburg werden zukünftig alle Verwaltungsbereiche gebündelt. Die ersten Abteilungen haben die neuen Räume am 1. Februar 2023 bezogen.

Bisher waren die Büros in Stavenhagen (Mecklenburg-Vorpommern) und im brandenburgischen Wustermark angesiedelt. Am neuen Standort in Berlin werden sukzessive alle Abteilungen der Verwaltung zusammengeführt. Die Büros befinden sich im neu errichteten Bauteil F des TechnoCampus am Siemensdamm 64. Das Gebäude überzeugt mit seiner Öko-Bilanz und ist mit der höchsten DGNB-Zertifizierung "Platin" ausgezeichnet.

Auf vier Etagen wurden für die 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Abteilungen moderne Büroräume eingerichtet. Entstanden sind Großraumbüros mit ergonomischen Möbeln, mehrere Lounge-Bereiche, abgetrennte Telefonboxen sowie verschieden große Besprechungsräume. Gestaltet wurden die Räume in den Netto-Farben Schwarz und Gelb und natürlich findet sich auch der Netto Hund 'Scottie' wieder. Zu den Flächen gehört auch eine Dachterrasse im 3. OG.

Zusätzlich zu den rund 2800 qm Bürofläche sind 100 Parkplätze für die Netto-Mitarbeitenden angemietet - dazu gehören auch 20 E-Ladesäulen. Der Umzug soll im September 2023 abgeschlossen sein.

Die beiden Logistikzentren, aus denen die aktuell 343 Netto-Märkte beliefert werden, bleiben unverändert in Stavenhagen und Wustermark bestehen.

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 343 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell