Netto

Gemeinsam für mehr Recycling: Netto ist neuer Partner der Initiative "Mülltrennung wirkt"

Bild-Infos

Download

Stavenhagen (ots)

Mit Netto Deutschland hat die Initiative "Mülltrennung wirkt" einen weiteren starken Partner aus dem Lebensmitteleinzelhandel gewonnen. Ab dem 14. November klären das Tochterunternehmen der dänischen Salling Group und die Initiative der dualen Systeme Verbraucher*innen über Abfalltrennung auf. Unter dem Motto "Gemeinsam für mehr Recycling" informieren zum Beispiel Plakate in den Netto-Märkten sowie in anderen Kanälen Kund*innen darüber, wie sie Verpackungen richtig in die Gelbe Tonne oder den Gelben Sack entsorgen und damit einen effektiven Beitrag zum Klima- und Ressourcenschutz leisten.

Klima- und Ressourcenschutz gehören für Netto wie auch für den Mutterkonzern, die Salling Group, zu einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Unternehmensführung. Teil des umfassenden internationalen Maßnahmenpakets sind daher unter anderem interne Recyclingquoten für Abfälle sowie hohe Ziele für den umweltfreundlichen Einsatz und Umgang mit Kunststoff in Verpackungen. Der Weg bei Netto zur Plastikreduzierung begann mit dem Entfernen der Plastikdeckel für Molkereiartikel. Durch die Entfernung des Plastikdeckels konnten 2021 schon über drei Tonnen an Verpackungsmüll eingespart werden. Weiterhin soll der Anteil an unverpackten Obst- und Gemüseartikeln bis 2024 auf 40 % steigen. "Wir sind in vielen Bereichen auf einem guten Weg", berichtet Stefan Heun, CSR Manager Netto Deutschland. "Doch unser Engagement allein ist nicht genug - wir brauchen die Unterstützung aller Menschen. Was nutzen etwa recyclingfähige Verpackungen, wenn Verbraucher*innen nicht wissen, wie sie richtig getrennt und entsorgt werden. Die Aufklärungsarbeit mit der Initiative 'Mülltrennung wirkt' ist für uns daher eine wichtige Ergänzung."

"Wir freuen uns, Netto Deutschland an unserer Seite zu haben", betont auch Axel Subklew, Sprecher der Initiative "Mülltrennung wirkt". "Gemeinsam erreichen wir nicht nur viele Verbraucher*innen, das umfangreiche und nachhaltige Engagement für eine bessere Umwelt macht Netto auch zu einem starken Partner für unsere Aufklärungskampagne."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.mülltrennung-wirkt.de/presse

Über Netto

Netto betreibt in Deutschland 343 Märkte in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Hamburg. Die Netto Aps. & Co. KG, mit mehr als 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ist ein Tochterunternehmen der dänischen Salling Group, die unter anderem auch Netto-Märkte in Dänemark und Polen betreibt.

Über "Mülltrennung wirkt"

"Mülltrennung wirkt" ist eine Initiative der dualen Systeme in Deutschland. Die dualen Systeme organisieren mit ihren Dienstleistern aus der Entsorgungs- und Recyclingbranche die Sammlung, Sortierung und Verwertung gebrauchter Verkaufsverpackungen. Grundlage für ihre Arbeit ist das Verpackungsgesetz. An der bundesweiten Initiative "Mülltrennung wirkt" sind aktuell zehn duale Systeme beteiligt. Gemeinsam wollen sie aufklären, mit Irrtümern und Müllmythen aufräumen und möglichst viele Menschen zum Mitmachen motivieren.

Original-Content von: Netto, übermittelt durch news aktuell