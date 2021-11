3sat

Illegale Flitzer auf dem Platz und das Kamasutra in einem Bündner Dorf: 3sat zeigt Schweizer Filmkomödien

Mainz (ots)

Mittwoch, 1. Dezember 2021, ab 22.30 Uhr

Balz Näf, Deutschlehrer und Präsident der Gottfried Keller Stiftung, gerät in eine finanzielle Schieflage. Um seine Situation zu retten, kommt er auf die Idee, Flitzer für Sportwetten einzusetzen. Der neue Sport wird zur Sensation, verbessert aber seine Lage nicht wirklich. 3sat zeigt den Schweizer Fernsehfilm "Flitzer" (Schweiz 2017) von Peter Luisi mit Beat Schlatter, Doro Müggler, Luna Wedler und Bendrit Bajra in den Hauptrollen am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 22.30 Uhr. Im Anschluss folgt um 00.05 Uhr die rätoromanische Beziehungskomödie "Amur senza fin" (Schweiz 2018) von Christoph Schaub mit Rebecca Indermaur, Bruno Cathomas und Murali Perumal. Monas Ehe mit Gieri ist nach 20 Jahren etwas eingeschlafen. Inspiriert durch unorthodoxe Vorschläge des neuen Pfarrers versucht sie, die Beziehung wiederzubeleben. 3sat zeigt die beiden Schweizer Komödien in deutscher Erstausstrahlung.

Im ausverkauften Wankdorf Stadion reißt sich der 53-jährige Lehrer Balz Näf die Kleider vom Leib und stürmt nackt über den Rasen. Die Security jagt ihm nach. Fünf Monate zuvor: Deutschlehrer Näf steht vor seiner Klasse und versucht, seinen Lieblingsautor Gottfried Keller schmackhaft zu machen. Er ärgert sich, dass sein Projekt, ein Gottfried-Keller-Museum zu gründen, von seinen Kolleginnen und Kollegen zugunsten eines neuen Sportplatzes boykottiert wurde. Weil er genug davon hat, ständig übergangen zu werden, erschwindelt er sich vom Rektor eine Unterschrift für eine Vollmacht, hebt das gesamte Schulgeld ab und versucht dieses mit Sportwetten zu verdoppeln – ohne Erfolg. Um seine Situation zu retten kommt er auf die Idee, Flitzer für illegale Sportwetten zu rekrutieren, zu trainieren und sie so lange als möglich nackt über das Fußballfeld rennen zu lassen. Doch die Polizei bekommt Wind davon und Balz verliebt sich ausgerechnet in die Polizistin, die ihm das Handwerk legen soll. "Flitzer" ist eine Filmkomödie von Drehbuchautor, Regisseur und Produzent Peter Luisi ("Boys Are Us", "Schweizer Helden", "Prinzessin").

Im Anschluss präsentiert 3sat die rätoromanische TV-Komödie "Amur senza fin" aus dem Graubünden mit einem Hauch Indien von Filmemacher Christoph Schaub ("Nachtlärm", "Giulias Verschwinden"). Nach 20 Ehejahren knistert es zwischen Mona und Gieri nur noch leise. Mona beschließt, den Funken erneut zu entfachen und sucht Hilfe beim neuen Gemeindepfarrer mit indischen Wurzeln Nanda Sharma. Doch anstatt seelsorgerische Ratschläge eines Geistlichen zu erhalten, ermutigt sie der Pfarrer, sich ganz weltlichen Mitteln zu bedienen und sich in der Liebeskunst zu üben. Aber einfacher gesagt als getan. Denn Gieri ist eifrig mit der anstehenden Steinbockjagd und einer Affäre mit ihrer besten Freundin beschäftigt. Als das gut gehütete Geheimnis auffliegt, verlässt Mona Heim und Herd. Die neuen Wege versetzen Gieri und schließlich das ganze Dorf in Aufruhr.

