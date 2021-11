3sat

Ideen für eine bessere Welt: 3sat zeigt "Beim Pelzig auf der Bank" mit Frank-Markus Barwasser

Mittwoch, 1. Dezember 2021, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlungen

Mit seinem neuen Roadmovie-Talkformat "Beim Pelzig auf der Bank" knüpft Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig im Karohemd und mit Cordhut an seine erfolgreichen und unterhaltsamen Talk-Sendungen an – dieses Mal mit einer Freundschaftsbank inklusive eines Erste-Hilfe-Angebots für gebeutelte Menschen, Bowle to go und ersten Schritten in eine bessere Welt. Erwin Pelzig bringt am Mittwoch, 1. Dezember 2021, ab 20.15 Uhr in 3sat, mit drei Folgen Bewegung, gute Laune und positives Denken ins Land. Er nimmt die Nöte der Menschen zum Anlass, sich auf die Suche nach Lösungen zu begeben und spricht mit nichtprominenten und prominenten Expertinnen und Experten wie dem Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Moderator Harald Lesch, dem Soziologen Harald Welzer, der Theologin Margot Käßmann und dem Schweizer Journalisten und Buchautor Matthias Zehnder: Her mit den Ideen für eine bessere Welt nach Corona, für eine starke Demokratie und eine bessere Zukunft.

Die Coronakrise, die Demokratie, die Zukunft – alles nervt oder macht Angst? Dann naht jetzt Erste Hilfe für gekränkte Seelen: Bei Erwin Pelzig nehmen geplagte Mensch Platz und verschnaufen, reden sich die Sorgen von der Seele und entwickeln Utopien für morgen. Denn Erwin Pelzig ist zu der Überzeugung gelangt, dass man sich dem Weltenwahnsinn nur noch psychologisch nähern kann. Abgeschaut hat sich Frank-Markus Barwasser alias Erwin Pelzig die Idee mit der Bank aus Simbabwe: Dort stehen überall im Land sogenannte Freundschaftsbänke, auf denen seit 15 Jahren psychologisch geschulte ältere Damen die Sorgen und Nöte der Mitmenschen anhören und Ratschläge geben. Warum sollte nicht in Deutschland funktionieren, was in Simbabwe möglich und erfolgreich ist? In der ersten Folge von "Beim Pelzig auf der Bank" am Mittwoch, 1. Dezember 2021, um 20.15 Uhr in 3sat, dreht sich alles um "Scheiß Corona". Die Coronapandemie fordert die Menschen nicht nur virologisch sondern auch psychologisch heraus, weil sie Freiheitsanspruch, Lebensweise und Selbstverständnis in Frage stellt. Aber bietet diese Situation nicht auch Chancen? Um 21.00 Uhr schwingt sich Pelzig in der zweiten Folge "Scheiß Demokratie" wieder aufs Rad und macht sich auf in Richtung Berlin. Jetzt will er die Demokratie untersuchen. Für ihn steht fest: Überzeugte Demokratinnen und Demokraten durchleben momentan keine einfache Zeit. Und zum Abschluss fragt Erwin Pelzig um 21.45 Uhr in der Folge "Scheiß Zukunft", was aus dem Menschen wird, wenn eine künstliche Superintelligenz Homo sapiens vom Sockel stößt. Wie lassen sich Kernkompetenzen des Menschen neu definieren? Und was macht den Menschen überhaupt aus, wenn es nicht die Vernunft ist?

