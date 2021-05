Sky Deutschland

Die Generalprobe für das UEFA Champions League Finale und erster Titel-Matchball für Guardiola: Das Topspiel Man City gegen Chelsea in der Premier League live und exklusiv bei Sky /

- Sky überträgt alle zehn Begegnungen des 35. Spieltags der Premier League live und in voller Länge - Das "Match of the Week" zwischen Man City und Chelsea am Samstag ab 18.00 Uhr mit Sky Experte Manuel Baum und Florian Schmidt-Sommerfeld - Das Duell zwischen Jürgen Klopp und Ralph Hasenhüttl: Liverpool gegen Southampton am Samstagabend ab 21.05 Uhr - Die neue Freiheit bei Sky: Mit Sky Q oder dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei sein

Unterföhring, 7. Mai 2021 - Drei Wochen vor dem UEFA Champions League Finale in Istanbul kommt es am Samstag bereits in der Premier League zum Duell der beiden Finalisten Manchester City gegen FC Chelsea. Für die Citizens ist es gleichzeitig die erste Chance, mit einem Sieg aus eigener Kraft die siebte Meisterschaft perfekt zu machen. Der FC Chelsea liegt aktuell auf dem vierten Platz und braucht die Punkte, um sich gegen die Konkurrenz im Kampf um einen Champions League Platz durchzusetzen. In der Tabelle lauern noch West Ham United, Tottenham und Liverpool und hoffen noch auf Ausrutscher der Blues. Sky überträgt das "Match of the Week" am Samstag ab 18.00 Uhr. Florian Schmidt-Sommerfeld und Experte Manuel Baum kommentieren die Partie und analysieren die Geschehnisse dann im Anschluss. Vor Ort wird Raphael Honigstein seine Einschätzungen liefern.

Neben dem Topspiel überträgt Sky alle neun weiteren Begegnungen des 35. Spieltags live in voller Länge. Los geht's bereits heute Abend mit dem Spiel zwischen dem Tabellendritten Leicester City und Newcastle United. Vier Spiele sind am Samstag angesetzt: Leeds gegen Tottenham, Sheffield gegen Crystal Palace, Man City gegen Chelsea und in der späten Partie Liverpool gegen Southampton. Ein Sieg der Reds gegen Southampton ist Pflicht, um noch im Rennen um einen Champions League Platz zu bleiben.

Weitere vier Begegnungen warten auf die Premiere League Fans am Sonntag. Wolverhampton spielt gegen Brighton. Aston Villa empfängt den Tabellenzweiten Manchester United. Die Überraschungsteam West Ham United empfängt Everton und Arsenal spielt gegen West Brom Albion. Der Spieltag wird abgeschlossen am Montagabend mit der Partie zwischen Fulham und Burnley.

Der 35. Spieltag der Premier League live auf Sky Sport 1:

Freitag:

20.50 Uhr: Leicester City - Newcastle United

Samstag:

13.20 Uhr: Leeds United - Tottenham Hotspur

15.50 Uhr: Sheffield United - Crystal Palace

18.00 Uhr: "Match of the Week" Manchester City - FC Chelsea

21.05 Uhr: FC Liverpool - FC Southampton

Sonntag:

12.50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Brighton Hove & Albion

15.00 Uhr: Aston Villa - Manchester United

17.20 Uhr: West Ham United - FC Everton

19.50 Uhr: FC Arsenal - West Brom Albion

Montag:

20.50 Uhr: FC Fulham - FC Burnley

