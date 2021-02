Lidl

Lidl bietet Haushaltswaren aus recyceltem Plastik an

Nachhaltigere Eimer, Kleiderbügel und Aufbewahrungsboxen ab 25. Februar in allen Lidl-Filialen erhältlich

Bild-Infos

Download

Neckarsulm (ots)

Im Rahmen der Plastikstrategie REset Plastic trägt Lidl dazu bei, Verpackungen aus deutschen Privathaushalten ein zweites Leben zu schenken. In einer nationalen Aktion bietet der Lebensmitteleinzelhändler ab Donnerstag, 25. Februar 2021, erstmals Haushaltwaren seiner Eigenmarken an, die zu mindestens 95 Prozent aus recyceltem Kunststoff bestehen. Für die Herstellung hat PreZero, die Umweltsparte der Schwarz Gruppe, alte Verpackungen gereinigt und zu Kunststoff-Regranulat verarbeitet. In Europa stellte der Entsorgungs- und Recyclingdienstleister daraus beispielsweise nachhaltigere Eimer, Kleiderbügel und Aufbewahrungsboxen her, wodurch Ressourcen und die Umwelt geschont wurden. Mit dem Angebot der Haushaltswaren aus Rezyklat zeigt Lidl, wie wichtig Recycling für die Vision "Weniger Plastik - geschlossene Kreisläufe" ist und dass alte Verpackungen ein wichtiger Wertstoff sein können. Auch zukünftig wird das Unternehmen sein Sortiment mit Produkten aus Rezyklat ergänzen.

Weitere Informationen zur Plastikstrategie unter www.lidl.de/plastik.

Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier.

Original-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell