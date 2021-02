Lidl

Regionalität und Frische im Fokus der aktuellen Bioland-Kampagne von Lidl

Mit der aktuellen 360-Grad-Kampagne "Gut.Besser.Bioland." greift Lidl unter dem Slogan "Frisch und wertvoll - aus unserer Heimat" den Mehrwert der über 80 Bioland-Artikel auf, die in allen Filialen dauerhaft erhältlich sind. In Print- und Onlinemedien, TV- und Radio-Spots sowie den sozialen Netzwerken stellt der Lebensmitteleinzelhändler Landwirte wie den Gemüsebauer Reiner Bohnhorst aus Oldendorf und seine hochwertigen Produkte in den Mittelpunkt. Dabei erfahren Kunden auch, was das Besondere bei der Erzeugung ist, wie beispielsweise eine artgerechte Tierhaltung oder die Förderung der Bodenfruchtbarkeit, und welche Vorteile sich aus den insgesamt sieben Bioland-Prinzipien für Mensch, Tier und Umwelt ergeben. Wer sich davon selbst überzeugen möchte, kann online an einem Gewinnspiel für einen Urlaub auf einem Bioland-Hof teilnehmen. Mit der neuen Bioland-Kampagne unterstreicht Lidl sein Engagement für eine nachhaltigere Land- und Lebensmittelwirtschaft in Deutschland.

