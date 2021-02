Lidl

Erfolgreiche Lidl-Aktion: 72.000 Euro für den Bund gegen Missbrauch der Tiere

Lidl-Kunden unterstützten Tierschutzorganisation durch den Kauf von Adventskalendern für Haustiere

Neckarsulm (ots)

Mit dem Kauf eines Adventskalenders für Hunde oder Katzen haben Lidl-Kunden in der Vorweihnachtszeit für doppelte Freude gesorgt: für die Haustiere gab's Leckereien hinter jedem Türchen und pro verkauftem Aktionsprodukt der Eigenmarken "Orlando" und "Coshida" gingen zehn Cent an den Bund gegen Missbrauch der Tiere. Insgesamt überreicht Lidl nun 72.000 Euro an die Tierschutzorganisation, die das Geld für verschiedene Projekte in zehn Tierheimen nutzt, wie zum Beispiel die Welpen-Quarantäne in Köln, ein neues Dach für das Katzenhaus in Brinkum und die Sanierung der Hundeausläufe in Hage für in Not geratene Tiere.

