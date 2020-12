ProSieben

Warum boomen aktuell Verschwörungstheorien? "Galileo Spezial: Unterm Aluhut", Sonntag, 13. Dezember, auf ProSieben

11. Dezember 2020. Warum verbreiten sich aktuell die absurdesten Verschwörungstheorien schneller denn je? Im "Galileo Spezial: Unterm Aluhut - warum Verschwörungstheorien boomen" suchen Reporter am Sonntag, 13. Dezember 2020, um 19:05 Uhr auf ProSieben nach Antworten. In mehreren Experimenten veranschaulicht Sozialpsychologin Pia Lamberty, wie sich Menschen für Verschwörungstheorien begeistern lassen: "In einer Situation, in der Menschen das Gefühl haben, dass sie keine Kontrolle haben, glauben sie stärker an Verschwörungen. Das Gefühl des Kontrollverlustes ist für Menschen unheimlich schwer zu bewältigen."

Zudem erklären eine Zeugen-Jehovas-Aussteigerin, die Sektenberaterin Sabine Riede und der Historiker Dr. Markus Funck, warum Menschen für Verschwörungstheorien so empfänglich sind.

