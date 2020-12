ProSieben

Geld? Gehirn? Oder Sex-Appeal? Olivia Jones, Jan van Weyde, Özcan Cosar und Sarah Lombardi sortieren am Mittwoch in "Die Show mit dem Sortieren" auf ProSieben

Unterföhring

Wir haben 1000 Leute gefragt: Wovon hätten sie gerne 25 Prozent mehr? Geld? Gehirn? Oder Sex-Appeal? Olivia Jones kommt bei dieser Frage ins Grübeln: "Wer wünscht sich denn Gehirn? Damit kommst du ja heutzutage gar nicht weit." Ob Deutschland das auch so sieht? Das verrät Jeannine Michaelsen in der ersten Ausgabe der neuen Rateshow "Die Show mit dem Sortieren" am Mittwoch, 9. Dezember auf ProSieben. Die Moderatorin begrüßt Sängerin Sarah Lombardi, Comedian Özcan Cosar, Schauspieler Jan van Weyde und Deutschlands bekannteste Drag Queen Olivia Jones. Jeannine Michaelsen ist sich sicher: "Keiner der Promis oder der Zuschauer möchte vergessen, was er heute von mir höchstpersönlich beigebracht bekommt." In acht Spielrunden sortieren sie in Zweierteams Rankings und müssen dabei skurrile Fakten und außergewöhnliche Umfrageergebnisse in die richtige Reihenfolge bringen. Dafür muss man nicht alles wissen, ist danach aber definitiv schlauer. "Die Show mit dem Sortieren" - vier Folgen ab 9. Dezember 2020, mittwochs, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn Hashtag zur Show: #DSMDS

