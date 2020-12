ProSieben

"Ich habe komplett das Vertrauen in mich verloren." Olympiasieger Fabian Hambüchen ringt für Klaas Heufer-Umlauf beim "Duell um die Welt" über einer Schlucht um Fassung

Ein Olympiasieger für den Kampf um die einzig wahre Weltmeisterschaft: Fabian Hambüchen nimmt für das Team von Klaas Heufer-Umlauf die Herausforderung an und kämpft bei "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" (Samstag, 20:15 Uhr, live auf ProSieben) um den Länderpunkt. Die Aufgabe für den ehemaligen Kunstturner stammt von Reiseplaner und Gegner Joko Winterscheidt. Fabian Hambüchen soll eine Kür an den Ringen turnen - über dem Abgrund einer 200 Meter hohen Staumauer mitten in den Schweizer Alpen.

"Seit meinem Karriereende war ich glaube ich gar nicht mehr an den Ringen. Und dann hatte ich natürlich mega Schiss, ob ich das überhaupt noch hinkriege", kommentiert der ehemalige Profi-Sportler seine Aufgabe. Auf der einen Seite ein wunderschöner Stausee, auf der anderen Seite die schwindelerregende Schlucht ins Nichts. Mittendrin: Ein Kran mit Turnringen. Hambüchen: "Ich habe richtig Panik geschoben und ich habe komplett das Vertrauen in mich verloren."

Kann Fabian Hambüchen seine Angst überwinden und seinen sportlichen Ehrgeiz auch in schwindelerregender Höhe wecken? Gelingt dem Olympiasieger die waghalsige Kür, um Klaas Heufer-Umlauf zur Krönung zu verhelfen und den amtierenden Weltmeister Joko zu schlagen?

Das weltweite Kräftemessen um den Titel des Weltmeisters: Wer findet für das jeweils gegnerische Team in "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" die größten Herausforderungen? Wird Ex-Fußballer Thorsten "ein Legat" Legat für Team Joko in Russland bei der Schellen-Weltmeisterschaft eine Klatsche kassieren? Kann Schlager-Sängerin Vanessa Mai das Tanzbein mit einem Pottwal in Norwegen schwingen? Und wird Schauspieler Axel Stein in einem der kleinsten Länder der Welt, in Liechtenstein, großen Mut beweisen, um sich mit der kleinsten Waffe der Welt auseinanderzusetzen?

Tischtennisball, Medizinball oder Bowlingkugel? Unter duellumdiewelt.de können die Zuschauer bestimmen, mit welchem der drei Gegenständen Joko und Klaas in einem Studiospiel am Samstag live zum Fußball-Duell antreten müssen.

Team Joko am 5. Dezember: Thorsten Legat, Axel Stein

Team Klaas am 5. Dezember: Fabian Hambüchen, Vanessa Mai

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - Samstag, 5. Dezember 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Show: #DudW

