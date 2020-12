ProSieben

Zehn geben Gas, einer gönnt: "Teddy gönnt dir!" in seiner neuen ProSieben-Show und stapelt im Vorfeld tief

Bild-Infos

Download

UnterföhringUnterföhring (ots)

01. Dezember 2020.Eine Quasselstrippe ganz kleinlaut: "Wenn mein Gegner besser ist, dann ist er eben besser." "Ich will niemandem etwas beweisen." "Wenn mich in meiner Show alle meine Gegner auseinandernehmen, dann mache ich aus Respekt einen Kniefall vor ihnen!". Gibt sich Teddy Teclebrhan tatsächlich geschlagen, bevor es überhaupt losgeht? Oder stapelt der Entertainer im Vorfeld der ProSieben-Wettkampfshow bewusst tief und beweist dann in "Teddy gönnt dir!", dass mehr in ihm steckt als der lustigste, aber vielleicht schwächste "Schlag den Star"-Teilnehmer aller Zeiten?

Sicher ist: ProSieben schickt in "Teddy gönnt dir!" (3. und 10. Dezember, ab 20:15 Uhr) den denkbar unberechenbarsten Gegner ins Rennen. Zehn Kandidat*innen pro Folge winken quasi der sichere Sieg und bares Geld. Aber so simpel die Aufgabe scheint, so hoch ist die Fallhöhe - denn Scheitern gegen Teddy Teclebrhan wäre eine Schande ... "Teddy gönnt euch gerne, aber er verschenkt nicht!" Teddy Teclebrhan im Interview Teddy, dein "Schlag den Star"-Auftritt hat Kultpotential. Wie bist du mit dieser Niederlage umgegangen? Teddy: Ich bin ja mit Max Mutzke, gegen den ich damals verloren habe, gut befreundet und mag ihn sehr. Ich mag es zwar zu spielen, aber bin ehrlich gesagt kein 'Competition-Typ', der ausflippt und mit aller Macht gewinnen will. Wenn mein Gegner besser ist, dann ist er eben besser.

Der Titel deiner neuen Show ist "Teddy gönnt dir!". Gönnst du tatsächlich so gerne? Oder willst du so nur eine weitere Niederlage vorwegnehmen? Ich will niemandem etwas beweisen und auch nicht zeigen, dass ich ein Wettkampftyp bin, denn der bin ich auch privat nicht. Wenn es zuhause Spieleabende gibt, dann verziehe ich mich lieber (lacht). Aber ich gönne anderen Menschen total gerne - gerade dann, wenn derjenige besser ist als ich. Wenn mich in meiner Show alle meine Gegner auseinandernehmen, dann mache ich aus Respekt einen Kniefall vor ihnen!

Du stapelst tief. Das klingt, als würdest du dich der Herausforderung mit großer Gelassenheit stellen. Ich gehe mit meinem Einsatz rein und es kann sein, dass ich verliere, aber ich würde mich nicht darüber aufregen. Wenn ich in einem Spiel bin, dann will ich einfach Spaß haben. Trotzdem bin ich ein ehrgeiziger Typ. Für die Dinge im Leben, für die ich wirklich brenne, kämpfe ich auch.

Mit welcher Einstellung gehst du in den Wettkampf? Teddy gönnt euch gerne - aber er verschenkt nicht! Das komplette Interview finden Sie unter www.presse.prosieben.de Die Gegner*innen aus Show 1 am 3. Dezember 2020: Klaudia (28, Düsseldorf), Vivien (25, Worms), Fabienne (29, Köln), Hannah (27, Köln), Tamara (35, Heilbronn), Nils (22, Hagen), Patrick (36, Paderborn), Edwin (28, Hamburg), Michael (26, Espelkamp), Claudio (28, Dortmund) "Teddy gönnt dir!" am 3. und 10. Dezember, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn. Produziert wird "Teddy gönnt dir!" von Raab TV im Auftrag von ProSieben, moderiert wird die neue ProSieben-Show von Steven Gätjen. Hashtag zur Show: #Teddygönntdir Pressekontakt: Katrin Dietz Communication & PR Unit Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: Katrin.Dietz@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: Kathrin.Baumann@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell