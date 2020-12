ProSieben

Free-TV-Premiere von "Black Panther": ProSieben feiert den zweiten MARVEL DAY am Sonntag, 6. Dezember

3. Dezember 2020. Als Höhepunkt des zweiten MARVEL DAY zeigt ProSieben am Sonntag, 6. Dezember, die Free-TV-Premiere von "Black Panther" um 20:15 Uhr. In dem mehrfach ausgezeichneten Film wird Prinz T'Challa (Chadwick Boseman) nach dem Tod seines Vaters zum König von Wakanda ernannt - einem technologisch weit fortgeschrittenen, abgeschotteten Land in Afrika. Schon bald entfacht jedoch ein skrupelloser Kampf um den Thron. Sollte er dem Kampf nicht gewachsen sein, steht nicht nur das Schicksal Wakandas, sondern das der ganzen Welt auf dem Spiel ... Bereits ab 7:45 Uhr schenkt der zweite MARVEL DAY den Zuschauern mit Blockbustern wie "Captain America: The First Avenger", "Doctor Strange", "Guardians of the Galaxy" und "Thor: Tag der Entscheidung" einen kompletten Tag voller Superhelden im Free-TV.

Der MARVEL DAY am 6. Dezember 2020 im Überblick

07:45 Uhr: "X-Men 2"

10:05 Uhr: "Marvel Short: Captain America"

10:10 Uhr: "Captain America: The First Avenger"

12:20 Uhr: "Marvel Short: Doctor Strange & Loki"

12:25 Uhr: "Doctor Strange"

14:35 Uhr: "Marvel Short: Guardians of the Galaxy"

14:40 Uhr: "Guardians of the Galaxy Vol. 2"

17:35 Uhr: "Marvel Short: Thor Ragnarok"

17:40 Uhr: "Thor: Tag der Entscheidung"

20:15 Uhr: "Black Panther"

23:00 Uhr: "The First Avenger: Civil War"

