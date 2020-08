ZDF

Preisgekrönte ZDF-Koproduktion "3/4 - Drei Viertel"

"3/4 - Drei Viertel" ist ein Familienporträt, festgehalten während eines letzten gemeinsamen Sommers. Das ZDF zeigt das deutsch-bulgarische Drama, das mit dem Goldenen Leopard im Wettbewerb Cineasti del presente beim Filmfestival Locarno ausgezeichnet wurde, auf dem Sendeplatz des kleinen Fernsehspiels am Montag, 24. August 2020, 23.40 Uhr. Ab Sonntag, 23. August 2020, 10.00 Uhr, ist der Film in der ZDFmediathek abrufbar.

Die junge bulgarische Pianistin Mila (Mila Mihova) will einen Platz an einer angesehenen deutschen Musikschule ergattern. Eine echte Chance, denn Vater Todor (Todor Veltchev) verdient, obwohl Atomphysiker, kaum genug zum Leben für die Familie. Mila wird von ihrer Klavierlehrerin auf das Vorspiel vorbereitet. Doch bei jedem falschen Ton zweifelt Mila an ihrem Talent. Das nervtötende Verhalten ihres Bruders Niki (Nikolay Mashalov), der sie ständig stört, macht die Sache nicht besser. Dem zerstreuten Wissenschaftler Todor entgeht das meiste, was seine Kinder so treiben - vor allen Dingen das, was sie umtreibt. Er arbeitet an seinem Institut, trifft sich ab und zu mit Studierenden in der Kneipe und versucht für seinen Doktoranden und Schützling Sasho (Alexander Kurtenkov) eine Stelle im Ausland zu finden. Zu Milas Vorspiel taucht Todor nicht auf. Kurz darauf kommt Niki nachts nicht nach Hause.

