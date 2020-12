ProSieben

An dieser Show kommt keiner vorbei: "Das Duell um die Welt" dominiert mit 16,1 Prozent Marktanteil die Prime Time am Samstag, Joko Winterscheidt bleibt Weltmeister

Unterföhring

Joko Winterscheidt gewinnt den Weltmeistertitel, ProSieben die Prime Time und den Samstag. In "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" kürt Olympiasieger Fabian Hambüchen am Samstagabend seine sportlichen Leistungen an den Ringen über einer Schlucht in der Schweiz, Schauspieler Axel Stein beweist in einem der kleinsten Länder der Welt, in Liechtenstein, großen Mut und stellt sich der kleinsten Waffe der Welt, Schlager-Sängerin Vanessa Mai soll das Tanzbein mit einem Pottwal in Norwegen schwingen und Ex-Fußballer Thorsten "ein Legat" Legat kassiert in Russland bei der Schellen-WM eine Klatsche.

Die Live-Ausgabe von "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" beherrscht den Samstagabend mit großartigen 16,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben siegt damit klar in der Prime Time und gewinnt mit starken 10,4 Prozent Tagesmarktanteil (14-49 J.) den Samstag. Insgesamt schalten 5,90 Millionen Zuschauer (Nettoreichweite ab 3 J.) ein.

Joko Winterscheidt verteidigt mit seinem Team den Titel und bleibt damit amtierender Weltmeister. ProSieben zeigt die nächste Folge "Das Duell um die Welt" im Februar 2021. Dann stellen sich unter anderem Stefanie Giesinger, Jan Köppen und Micky Beisenherz in den Teams von Joko und Klaas den weltweit-wahnsinnigen Herausforderungen.

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.12.2020 (vorläufig gewichtet)

