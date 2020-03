ZDFneo

ZDFneo, Programmänderung

Mainz, 19. März 2020

Mainz (ots)

Woche 17/20 Donnerstag, 23.04. Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten: 20.15 Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show (vom 12.12.2019) Deutschland 2019 21.50 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke 22.20 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow 23.05 Sketch History Neues von gestern (vom 26.3.2016) 23.35 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (von 21.45 Uhr) 0.05 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow (von 22.15 Uhr) 0.50 neoriginal Greyzone - No Way Out Die Vereinbarung (vom 13.9.2018) 1.35 neoriginal Greyzone - No Way Out Die erste Mission (vom 13.9.2018) 2.20 neoriginal Greyzone - No Way Out Oskar (vom 20.9.2018) 3.00 neoriginal Greyzone - No Way Out Der Code (vom 20.9.2018) 3.40 neoriginal Greyzone - No Way Out Kontakt (vom 27.9.2018) 4.20 No Offence Wer bin ich? (vom 11.8.2016) 5.10 No Offence Der zweite Mann (vom 18.8.2016) 5.55 The Coroner -6.40 Strandgut (vom 31.3.2017) (Bei der Sendung "Lass dich überwachen! Die PRISM IS A DANCER Show" handelt es sich um eine Wiederholung. Die Sendung "Comedy for Future" entfällt.) Freitag, 24.04. Bitte Zeitkorrekturen beachten: 6.40 The Rookie Lügen und Einsichten (vom 31.1.2020) 7.20 The Rookie Fleisch und Blut (vom 31.1.2020) 8.05 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 13.5.2011) 8.55 Stadt, Land, Lecker (vom 5.3.2020) 9.40 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 23.4.2020) 10.35 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 21.6.2018) 11.25 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Jan (vom 7.11.2019) 12.10 Monk Mr. Monk und der schlafende Verdächtige (vom 11.9.2016) 12.50 Monk Mr. Monk, ein Playboy und viele schöne Mädchen (vom 11.9.2016) 13.35 Psych Der Hai - nicht der Weiße (vom 6.2.2020) 14.15 Psych Kein Yang ohne Yin (vom 6.2.2020) 14.55 Monk Mr. Monk und der schlafende Verdächtige (von 12.10 Uhr) 15.40 Monk Mr. Monk, ein Playboy und viele schöne Mädchen (von 12.50 Uhr) (Weiterer Ablauf ab 16.20 Uhr wie vorgesehen.) Woche 18/20 Sonntag, 26.04. 23.15 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow Bitte Korrektur beachten: (vom 23.4.2020) Deutschland 2020 Woche 18/20 Montag, 27.04.. 2.40 Laura Karasek - Zart am Limit Talkshow Bitte Korrektur beachten: (vom 23.4.2020)

Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121

Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell