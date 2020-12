ProSieben

Entertainment at its Best: Der MARVEL DAY macht ProSieben zum Tagesmarktführer am Sonntag

UnterföhringUnterföhring (ots)

7. Dezember 2020. Mit Superhelden zum klaren Marktführer! Starke 13,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für den zweiten MARVEL DAY machen ProSieben am Nikolaus-Sonntag zum Tagesmarktsieger. In der Prime Time erzielte der Sender mit der Free-TV-Premiere von "Black Panther" starke 16,1 Prozent Marktanteil (20:15 Uhr, E 14-49J.). Die einmalige Sonderprogrammierung erzielte zuvor mit der Ausstrahlung von u.a. "Doctor Strange" 15,2 Prozent Marktanteil (12:25 Uhr, E 14-49J.) und "Guardians of the Galaxy Vol. 2" 15,9 Prozent Marktanteil (14:40 Uhr, E 14-49J.).

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 07.12.2020 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt:

Stella Losacker

Communications & PR

News, Sports, Factual & Fiction

phone: +49 (0) 1751815941

email: stella.losacker@seven.one

Photo Production & Editing

Alexandra Schmitt

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1322

email: alexandra.schmitt@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell