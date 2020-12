ProSieben

"Dadaismus zur besten Sendezeit". Teddy Teclebrhan überzeugt mit Humor und "Teddy gönnt dir!"

08. Dezember 2020. Dem Gönner von ProSieben schenken Zuschauer und Kritiker nach der ersten Ausgabe der neuen ProSieben-Show "Teddy gönnt dir" überragendes Feedback: "Dadaismus zur besten Sendezeit", fasst Alexander Krei bei DWDL.de die Auftaktfolge zusammen. Für Spiegel-Online-Kolumnistin Anja Rützel ist Teddys Wortneuschöpfung "Pleig" in Show 1 "einer der lustigsten Momente der jüngsten Showneustarts", die Twitter-Community trendet unter dem Hashtag #Teddygönnt mit Lobeshymnen auf die Show und ihren Protagonisten: "Richtig geile und megaunterhaltsame Show. Da kann @TeddyTeclebrhan richtig glänzen mit seinem spontanen Humor! Kurzweilig,geil. Mehr davon. #TeddyGönnt #prosieben" (@Moby21) und "Wie Teddy einfach zu lustig ist der Typ Ich Feier Teddys neue Show #teddygönntdir #teddygönnt #steven" (@amjad_comedy). Nach dem hochgelobten Auftakt der neuen ProSieben-Show "Teddy gönnt dir!" fordert Teddy Teclebrhan am Donnerstag, 10. Dezember, um 20:15 Uhr, zehn neue Gegner heraus. Nach zuletzt fünf Siegen in Folge sind 5.000 Euro im Jackpot. "Teddy gönnt dir!" ist insbesondere bei jungen Zuschauern extrem beliebt: Folge 1 punktet mit 16,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 29-jährigen Zuschauern. Die Gegner*innen aus Show 2 am 10. Dezember 2020: Cornelia (39, Düsseldorf), Katja (32, Dortmund), Tina (34, Hameln), Kimberly (28, Duisburg), Franzi (26, Köln), Lukas (20, Aachen), Martin (19, Bergisch-Gladbach), Jean (21, Obertshausen), Santos (24, Gelsenkirchen), Jan (29, Lünen) Als Stargast tritt Rea Garvey im Song-Battle für einen Kandidaten an. "Teddy gönnt dir!" am 10. Dezember, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn. Produziert wird "Teddy gönnt dir!" von Raab TV im Auftrag von ProSieben, moderiert wird die neue ProSieben-Show von Steven Gätjen. Pressekontakt: Katrin Dietz Communication & PR Unit Show & Comedy phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 email: Katrin.Dietz@seven.one Photo Production & Editing Kathrin Baumann phone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 email: Kathrin.Baumann@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbH

